Foto: Getty Images
Cine vine în locul lui Guardiola Presa din Anglia a aflat numele antrenorului care va prelua Manchester City

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 10:24
  • Pep Guardiola (55 de ani) se va despărți de Manchester City la finalul actualului sezon, iar un fost secund al spaniolului este favorit să preia banca „cetățenilor”. Despre cine este vorba, mai jos în articol.

Un anunț oficial cu privire la plecarea lui Pep Guardiola de la Manchester City este așteptat după meciul cu Aston Villa, de pe 24 mai, în ultima etapă din Premier League.

Enzo Maresca, favorit să-l înlocuiască pe Guardiola la Manchester City

Enzo Maresca (46 de ani), fostul antrenor al lui Chelsea, este favorit să preia banca tehnică a lui Manchester City, scrie thesun.co.uk.

Maresca și Guardiola au colaborat în trecut la clubul din Manchester. Italianul a fost secundul echipei în perioada iulie 2022 - iunie 2023, înainte ca acesta să devină antrenorul principal al lui Leicester.

În sezonul 2022/23, cu Maresca și Guardiola pe bancă, Manchester City a cucerit tripla: campionatul, Cupa și trofeul Ligii Campionilor - primul din istoria clubului.

Ultimul angajament al lui Enzo Maresca a fost la Chelsea, echipă pe care a pregătit-o un an și jumătate. A fost demis în prima zi a anului 2026, din cauza relațiilor tensionate cu conducerea formației din Londra.

92 de meciuri
a antrenat-o Enzo Maresca pe Chelsea: a obținut 55 de victorii, 16 remize și a suferit 21 de înfrângeri

De-a lungul carierei sale, Enzo Maresca a mai antrenat echipa U23 a celor de la Manchester City (august 2020 - mai 2021), Parma (mai - noiembrie 2021) și Leicester (iulie 2023 - iunie 2024).

În perioada petrecută la Chelsea (iulie 2024 - ianuarie 2026), italianul a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.

Guardiola pleacă de la City!

În cei zece ani petrecuți pe banca lui City, Guardiola a câștigat șase titluri de campioană în Premier League, inclusiv o performanță fără precedent: patru trofee consecutive.

Tot el a adus clubului primul trofeu din UEFA Champions League.

20 de trofee
a câștigat Pep Guardiola la Manchester City

Daily Mail scrie că surse apropiate clubului susțin că sponsorii și partenerii comerciali au fost deja informați despre despărțirea iminentă de Guardiola, iar în cercul apropiat al tehnicianului informația era cunoscută de mai mult timp.

Pep mai are un an de contract, însă se speculează că ar putea rămâne implicat într-o anumită măsură în structura clubului.

Clubul pregătește un moment special pentru a celebra moștenirea lăsată de Guardiola, în cadrul unei parade festive programate, luni, pe străzile din Manchester.

Ce meciuri mai are de jucat Manchester City:

  • Bournemouth (deplasare), marți, 19 mai
  • Aston Villa (acasă), duminică, 24 mai

Echipa pregătită de Pep Guardiola încă visează la un nou titlu în Premier League. Ca să cucerească un nou trofeu, Manchester City trebuie să câștige ambele meciuri rămase, iar Arsenal să se încurce cu Crystal Palace, duminică.

În acest moment, Arsenal este lider în Premier League, cu 82 de puncte acumulate, la 5 lungimi distanță de Manchester City. „Tunarii” au un meci în plus disputat.

Manchester City Premier League Enzo Maresca pep guardiola
