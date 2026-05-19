A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) a semnat prelungirea de contract.

Ajuns la FCSB în iulie 2023, de la Kaizer Chiefs, Ngezana mai avea contract cu FCSB până în vara anului 2027.

În ciuda evoluțiilor modeste din acest sezon, stoperul sud-african l-a convins pe Gigi Becali să îi ofere o prelungire a înțelegerii cu încă un an.

Cu toate acestea, patronul de la FCSB s-a arătat sceptic în privința lui Ngezana.

Fundașul central a fost integralist în partida pierdută de roș-albaștri, scor 0-2, cu Hermannstadt, în ultima etapă din play-out, după ce bifase doar 13 minute de la finalul lunii ianuarie până la meciul de luni.

„Cu Ngezana oricum am prelungit pe încă un an, dar să vedem dacă va putea să joace. Nu a ascultat, nu s-a operat.

Nu are rost să vorbim acum de el, avem fundaşi centrali. Nu vreau să vorbesc punctual despre jucători. Atât vă spun: pleacă 5-6, vin 5-6. Sunt mulţi pentru că sunt mulţi fără valoare.

Sunt unii în care mi-am pus baza, ne-au ajutat doi ani la câştigarea campionatului, nu dau nume, iar acum nu te mai poţi baza deloc pe ei”, a declarat Gigi Becali, citat de primasport.ro.

Cifrele lui Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a fost unul dintre cei mai utilizați jucători de la FCSB în actuala stagiune, strângând nu mai puțin de 34 de apariții în toate competițiile.

2.852 de minute a jucat Ngezana pentru FCSB în acest sezon

Stoperul a reușit să marcheze un singur gol, în duelul cu Feyenoord din etapa #6 a fazei principale din Europa League, 4-3.

De asemenea, Ngezana a fost integralist în toate meciurile disputate de Africa de Sud la Cupa Africii.

11 selecții a strâns fundașul celor de la FCSB pentru echipa națională

