Neymar, explozie de bucurie VIDEO. Reacția virală a starului brazilian când a aflat că merge la CM 2026. Ancelotti îl avertizează

Neymar (34 de ani) a explodat de bucurie în momentul în care selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunțat că l-a convocat în lotul pentru Cupa Mondială.

Au mai rămas 23 de zile până la startul Cupei Mondiale. Noaptea trecută, Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a dezvăluit în cadrul unui eveniment fastuos, lista cu jucătorii care vor merge la turneul final.

Cel mai așteptat moment pentru suflarea braziliană a fost să afle dacă Neymar va face parte din lotul Selecao.

Citește și A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu Citește mai mult A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu

Neymar, explozie de bucurie când a aflat că este convocat în lotul Braziliei

În momentul în care numele fostului star de la Barcelona sau PSG a fost rostit, acesta a „explodat” de fericire.

Neymar, care nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din octombrie 2023 și-a sărbătorit revenirea alături de Cris Guedes, prietenul său influencer.

El a transmis live pe canalul său de YouTube momentul în care jucătorul lui Santos a aflat că va fi convocat.

„Sunt acolo! Sunt acolo!”, au fost primele cuvinte ale lui Neymar la aflarea veștii, informează marca.com.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Vreau să fiu clar”

Selecționerul Braziliei a explicat includerea lui Neymar în lotul pentru Cupa Mondială și a lansat un avertisment cu privire la rolul fotbalistului.

„Este un jucător important și va fi un jucător important în acest Campionat Mondial.

Va avea aceleași obligații ca ceilalți 25. Ar putea să joace sau ar putea să nu joace, s-ar putea să stea pe bancă și să intre.

Poate ajuta la crearea unei atmosfere bune în cadrul grupului și la scoaterea la iveală a potențialului maxim al fiecăruia. Nu vreau vedete, vreau jucători dispuși să ajute echipa să câștige meciuri.

Este important să nu ne concentrăm toate așteptările asupra unui singur jucător. Toată calitatea trebuie să fie direcționată spre a ajuta echipa să câștige Cupa Mondială”, a declarat Ancelotti pentru sursa citată.

Pentru Neymar, Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada va reprezenta a patra prezență la un turneu final alături de naționala Braziliei.

128 de meciuri și 79 de goluri a bifat Neymar pentru naționala Braziliei, fiind cel mai bun marcator din istoria Selecao

Lotul Braziliei pentru CM 2026

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Fundași : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Mijlocași : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo). Atacanți: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport