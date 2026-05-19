Neymar, explozie de bucurie VIDEO. Reacția virală a starului brazilian când a aflat că merge la CM 2026. Ancelotti îl avertizează
Neymar/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Neymar, explozie de bucurie VIDEO. Reacția virală a starului brazilian când a aflat că merge la CM 2026. Ancelotti îl avertizează

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 10:53
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 10:53
  • Neymar (34 de ani) a explodat de bucurie în momentul în care selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunțat că l-a convocat în lotul pentru Cupa Mondială.

Au mai rămas 23 de zile până la startul Cupei Mondiale. Noaptea trecută, Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a dezvăluit în cadrul unui eveniment fastuos, lista cu jucătorii care vor merge la turneul final.

Cel mai așteptat moment pentru suflarea braziliană a fost să afle dacă Neymar va face parte din lotul Selecao.

A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu
Citește și
A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu
Citește mai mult
A bătut palma cu FCSB Prima decizie luată de Becali după numirea lui Marius Baciu

Neymar, explozie de bucurie când a aflat că este convocat în lotul Braziliei

În momentul în care numele fostului star de la Barcelona sau PSG a fost rostit, acesta a „explodat” de fericire.

Neymar, care nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din octombrie 2023 și-a sărbătorit revenirea alături de Cris Guedes, prietenul său influencer.

El a transmis live pe canalul său de YouTube momentul în care jucătorul lui Santos a aflat că va fi convocat.

„Sunt acolo! Sunt acolo!”, au fost primele cuvinte ale lui Neymar la aflarea veștii, informează marca.com.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Vreau să fiu clar”

Selecționerul Braziliei a explicat includerea lui Neymar în lotul pentru Cupa Mondială și a lansat un avertisment cu privire la rolul fotbalistului.

„Este un jucător important și va fi un jucător important în acest Campionat Mondial.

Va avea aceleași obligații ca ceilalți 25. Ar putea să joace sau ar putea să nu joace, s-ar putea să stea pe bancă și să intre.

Poate ajuta la crearea unei atmosfere bune în cadrul grupului și la scoaterea la iveală a potențialului maxim al fiecăruia. Nu vreau vedete, vreau jucători dispuși să ajute echipa să câștige meciuri.

Este important să nu ne concentrăm toate așteptările asupra unui singur jucător. Toată calitatea trebuie să fie direcționată spre a ajuta echipa să câștige Cupa Mondială”, a declarat Ancelotti pentru sursa citată.

Pentru Neymar, Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada va reprezenta a patra prezență la un turneu final alături de naționala Braziliei.

128 de meciuri
și 79 de goluri a bifat Neymar pentru naționala Braziliei, fiind cel mai bun marcator din istoria Selecao

Lotul Braziliei pentru CM 2026

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).
  • Fundași: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).
  • Mijlocași: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).
  • Atacanți: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Cupa Mondiala carlo ancelotti brazilia neymar
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
22:00
LIVE Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul
LIVE   Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul 
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share