Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician

Hermannstadt - FCSB 2-0. Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre noul tehnician pe care l-a ales pentru finalul acestei stagiuni.

Marius Baciu e noul principal al roș-albaștrilor, iar finanțatorul a explicat ce l-a determinat să ia această decizie, înaintea barajului foarte important pentru calificarea într-o cupă europeană.

Hermannstadt - FCSB 2-0 . Gigi Becali: „El nu a vorbit niciodată împotriva FCSB în emisiuni”

„Baciu… Nici nu știam. Acum vreo două săptămâni, cineva mi-a dat un mesaj, nu pot să vă dau numele. Că să-l iau în calcul și pe Baciu, că a fost căpitanul. L-am întrebat pe MM, a zis că-l cunoaște ca om, îl cunosc și eu ca om.

El a fost singurul care niciodată nu a atacat FCSB în emisiuni și nu a vorbit împotrivă. El și cu Ilie Dumitrescu din partea cealaltă (n.r. - de la Digi Sport).

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate… nu știu, poate nu mă pricep, dar pe mine mă interesează, prima dată, calitatea umană.

Am mai vorbit și cu alții, m-am consultat, dar am zis că marți-miercuri punem antrenor, pentru că nu mai avem timp.

Am zis: «Băi Mihai, ca să nu fie discuții nici cu galeria, Baciu! Să fie toată lumea mulțumită»”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Baciu mi-a zis că nu vrea să fie o marionetă”

Cât despre condițiile pe care Baciu le-a impus, patronul de la FCSB a transmis:

„Apoi l-am sunat, am vorbit. Mi-a zis doar atât: «Pentru mine e o onoare, dar nu vreau să fiu un fel de marionetă. Vreau să pot controla vestiarul».

Am zis că e bine, nu mă voi implica, doar ne vom consulta la mici lucruri, că nu-l știu ca antrenor. Dacă merge treaba bine, nici nu mă interesează. Dar dacă nu merge, atunci vor fi probleme”.

Întrebat pe cât se va întinde contractul noului antrenor, Becali a explicat:

„El, știind discuțiile, că iau un antrenor pentru două etape și apoi vedem, a zis că el vine să ajute și după vedem. Dar i-am zis că facem contractul direct pe un an, nu pe două meciuri, că nu e frumos”.

FCSB va întâlni Botoșani în semifinala barajului pentru Conference League, duminică, de la 20:30. În cazul unei victorii, finala o va juca contra celor de la Dinamo.

