„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican

- Farul - Metaloglobus 0-1. Gică Popescu (58 de ani), acționar majoritar la clubul constănțean, a vorbit despre viitorul lui Flavius Stoican (49 de ani) pe banca echipei.
- Oficialul „marinarilor” consideră că rezultatul înregistrat luni este unul rușinos, ținând cont că Metaloglobus era deja retrogradată.
În urma înfrângerii suferite în ultima etapă din play-out, Farul Constanța o va întâlni pe Chindia Târgoviște la barajul pentru menținere/promovare în Liga 1, partide ce vor avea loc pe 23, respectiv 31 mai.
Gică Popescu a răbufnit la finalul meciului de luni, susținând că echipa are probleme serioase dacă nu poate obține măcar un egal cu ultima clasată din play-out.
Oficialul Farului a precizat că Flavius Stoican va rămâne pe banca echipei la barajul cu Chindia.
„Un rezultat mai mult decât rușinos, întâlneam o echipă retrogradată. Dacă nu suntem în stare să facem un egal cu ultima clasată înseamnă că avem probleme serioase. Mi-e foarte rușine de poziția în care suntem acum, mi-e greu să mă gândesc ce va fi pe viitor.
Ne gândim acum la meciurile de baraj, să ieșim din această situație rușinoasă și să rămânem în prima ligă. (n.r. - dacă rămâne Stoican pentru baraj) Da!
Bineînțeles că mi-e frică (n.r. - de retrogradare), privim lucrurile cu multă seriozitate, dar și cu încredere. Suntem obligați să fim optimiști”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.
Flavius Stoican a fost numit antrenorul celor de la Farul la jumătatea lunii aprilie. Acesta l-a înlocuit pe Ianis Zicu, care și-a anunțat demisia după înfrângerea suferită în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, din etapa #4 a play-out-ului din Liga 1.
Sub comanda lui Flavius Stoican, Farul Constanța nu a obținut nicio victorie în 5 meciuri:
- Farul - FCSB 2-3, pe 20 aprilie
- UTA Arad - Farul 0-0, pe 26 aprilie
- Farul - FC Botoșani 1-1, pe 2 mai
- Oțelul - Farul 3-2, pe 9 mai
- Farul - Metaloglobus 0-1, pe 18 mai
Clasament final play-out Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad - nu are licență de Europa ❌
|9
|39*
|8
|FCSB - baraj Conference ⤴️
|9
|37
|9
|Oțelul - nu are licență de Europa ❌
|9
|35*
|10
|FC Botoșani - baraj Conference ⤴️
|9
|33
|11
|Csikszereda - salvată de la retrogradare✅
|9
|33
|12
|Petrolul salvată de la retrogradare✅
|9
|25
|13
|Farul - baraj de menținere ↔️
|9
|25*
|14
|Hermannstadt - baraj de menținere ↔️
|9
|25*
|15
|Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️
|9
|22*
|16
|Metaloglobus București - retrogradată ⤵️
|9
|16