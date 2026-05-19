„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican

Farul - Metaloglobus 0-1. Gică Popescu (58 de ani), acționar majoritar la clubul constănțean, a vorbit despre viitorul lui Flavius Stoican (49 de ani) pe banca echipei.

Oficialul „marinarilor" consideră că rezultatul înregistrat luni este unul rușinos, ținând cont că Metaloglobus era deja retrogradată.

În urma înfrângerii suferite în ultima etapă din play-out, Farul Constanța o va întâlni pe Chindia Târgoviște la barajul pentru menținere/promovare în Liga 1, partide ce vor avea loc pe 23, respectiv 31 mai.

Gică Popescu a răbufnit la finalul meciului de luni, susținând că echipa are probleme serioase dacă nu poate obține măcar un egal cu ultima clasată din play-out.

Oficialul Farului a precizat că Flavius Stoican va rămâne pe banca echipei la barajul cu Chindia.

„Un rezultat mai mult decât rușinos, întâlneam o echipă retrogradată. Dacă nu suntem în stare să facem un egal cu ultima clasată înseamnă că avem probleme serioase. Mi-e foarte rușine de poziția în care suntem acum, mi-e greu să mă gândesc ce va fi pe viitor.

Ne gândim acum la meciurile de baraj, să ieșim din această situație rușinoasă și să rămânem în prima ligă. (n.r. - dacă rămâne Stoican pentru baraj) Da!

Bineînțeles că mi-e frică (n.r. - de retrogradare), privim lucrurile cu multă seriozitate, dar și cu încredere. Suntem obligați să fim optimiști”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

Flavius Stoican a fost numit antrenorul celor de la Farul la jumătatea lunii aprilie. Acesta l-a înlocuit pe Ianis Zicu, care și-a anunțat demisia după înfrângerea suferită în fața lui Hermannstadt, scor 0-1, din etapa #4 a play-out-ului din Liga 1.

Sub comanda lui Flavius Stoican, Farul Constanța nu a obținut nicio victorie în 5 meciuri:

Farul - FCSB 2-3, pe 20 aprilie

UTA Arad - Farul 0-0, pe 26 aprilie

Farul - FC Botoșani 1-1, pe 2 mai

Oțelul - Farul 3-2, pe 9 mai

Farul - Metaloglobus 0-1, pe 18 mai

Clasament final play-out Liga 1

Clasament final play-out Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad - nu are licență de Europa ❌ 9 39* 8 FCSB - baraj Conference ⤴️ 9 37 9 Oțelul - nu are licență de Europa ❌ 9 35* 10 FC Botoșani - baraj Conference ⤴️ 9 33 11 Csikszereda - salvată de la retrogradare✅ 9 33 12 Petrolul salvată de la retrogradare✅ 9 25 13 Farul - baraj de menținere ↔️ 9 25* 14 Hermannstadt - baraj de menținere ↔️ 9 25* 15 Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️ 9 22* 16 Metaloglobus București - retrogradată ⤵️ 9 16 *beneficiază de rotunjire

