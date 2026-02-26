Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni”

Adrian Petre (28 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB și Farul Constanța, s-a prezentat, joi, la sediul FRF pentru a fi audiat în scandalul pariurilor ilegale de la CS Păulești.

Până în acest moment, după cele 34 de percheziții care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, doi fotbaliști, printre care și Gabriel Matei, fost campion cu FCSB, finanțatorul CS Păulești, dar și un apropiat al clubului au fost reținuți.

Măcinat de accidentări de-a lungul carierei sale, Adrian Petre a semnat cu CS Păulești în vara anului trecut, după ce în 2024 s-a gândit chiar să spună stop carierei de fotbalist profesionist.

Campion cu Farul în anul 2023 și câștigător al Cupei României cu FCSB, în 2020, atacantul a fost legitimat la echipa din Liga 3 în perioada 1 iulie 2025 - 21 ianuarie 2026.

Astfel, Petre s-a numărat și el printre persoanele audiate la Federația Română de Fotbal în „Dosarul Păulești”, în urma anchetei de amploare ce a avut loc în București și în alte 6 județe, anunță liga2.prosport.ro.

Proaspăt revenit de la reality-show-ul Survivor România, fotbalistul în vârstă de 28 de ani s-a prezentat la sediul FRF însoțit de soția sa.

Fostul jucător de la FCSB a oferit și o serie de declarații după ce a ieșit din sediul FRF:

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.

Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

Nu m-a sunat nimeni de la Poliție, nu m-a contactat nimeni, nu apare numele meu nicăieri, eu am fost chemat doar să dau declarații pentru că am fost component al echipei și poate știam ceva.

Mie nu mi-a zis nimeni nimic, nu mi-a zis cineva să ratez. Am ratat că am fost eu slab, probabil. Dar absolut nimeni nu mi-a spus nimic. De când eram mic, tatăl meu m-a îndrumat să nu fac chestii de genul.

A explodat din nimic, nu se aștepta nimeni și, normal, numele meu, fiind asociat la echipă, și eu sunt marele blatist, și marele…

Mi se pare o prostie. Eu sunt aici, nu sunt în cătușe, la Ploiești, la Tribunal, Poliția nu este la mine acasă. Eu, personal, nu am fost implicat. Pentru că dacă eram, nu cred că Poliția mă ierta pe mine. Au luat 30 de persoane și nu îl luau pe Adi Petre, că ce? Eram primul luat în dubă!”, a declarat Petre, potrivit prosport.ro.

Comunicatul Poliței Române

„La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Activitățile au fost desfășurate în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, precum și în municipiul București.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

În vederea completării probatoriului, 21 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând ca, în funcție de situația de fapt și de probele administrate, să fie dispuse măsurile procesual-penale care s-au impus. De asemenea, în instrumentarea cauzei s-a beneficiat de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Poliția Română.

