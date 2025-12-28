Planurile lui Nadal Ce spune Rafa despre  revenirea în tenis: „Poate mi-ar face plăcere... sau poate nu”

Rafael Nadal (39 de ani) a precizat clar că nu intenționează să revină în circuitul profesionist de tenis.

Spaniolul ia în calcul eventuale apariții în meciuri demonstrative.

Nadal, retras din activitate în 2024, a început să practice sportul albb la vârsta de patru ani și, de-a lungul carierei, a cucerit 92 de titluri, dintre care 22 de Grand Slam.

Rafael Nadal exclude varianta unei reveniri în tenis: „Nu aș putea relua rutina”

„Nu mai eram în formă. Din fericire, acest capitol este definitiv închis și e mai bine așa. Nu am fost niciodată genul de persoană care să spună: «Dacă aș mai putea…».

Corpul meu are limitele lui și cred că și mintea mea. Vine un moment, după ce ai ieșit dintr-o rutină, când nu o mai poți relua. Este foarte dificil”, a declarat Nadal într-un interviu pentru as.com.

Nadal nu exclude, totuși, apariții ocazionale în meciuri demonstrative, dar respinge ideea unei reveniri oficiale.

Cred că nu va mai fi niciodată ca înainte și nici nu îmi doresc asta. Dar cine știe, poate în viitor? Dacă ne face plăcere, dacă reușim să facem ceva care să ne pasioneze… Nimic nu este imposibil, dar ar trebui să mă pregătesc foarte bine. Când intri în competiție, vrei să fii pregătit, iar în acest moment nu sunt Rafael Nadal, fost #1 ATP

În privința unui rol viitor ca antrenor, Nadal a spus:

„Să călătoresc constant? Nu mă văd făcând asta. Rolul de antrenor presupune acest lucru, iar în acest moment nu este compatibil cu viața mea.

Să devin într-o zi căpitan al echipei de Davis Cup? De ce nu? Poate mi-ar face plăcere… sau poate nu.

Tocmai m-am retras. Este prea devreme să mă gândesc la asta”, a mai spus Nadal.

209 săptămâni a petrecut Rafael Nadal pe primul loc mondial ATP

Fostul său mare rival, Roger Federer, a spus că este deschis unei colaborări și ideii de a lansa un posibil „Fedal Tour”, o serie de meciuri demonstrative dedicate foștilor campioni.

„Există mult entuziasm pentru a-i vedea pe foștii campioni jucând, așa că aș putea discuta asta cu Rafa, desigur”, a explicat elvețianul.

Joc mult tenis, încerc să rămân în formă. Și știu că Rafa este și el deschis să joace. Poate am putea crea o astfel de serie, ar fi cool Roger Federer

De-a lungul carierei, Nadal a ratat 11 turnee de Grand Slam din cauza accidentărilor, conform atptour.com.

