Riscă închisoarea!  Fostul star din Premier League, ex-Liverpool și Newcastle, a încălcat legea! 

Andy Carroll. Foto: IMAGO
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 14:02
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 14:02
  • Andy Carroll (36 de ani), fostul atacant al lui Liverpool și Newcastle, riscă o pedeapsă cu închisoarea. Motivul, în rândurile de mai jos.

Atacantul care a strâns 9 selecții și două goluri pentru naționala Angliei și a cucerit un trofeu cu Liverpool are acum probleme cu legea și poate ajunge în spatele gratiilor.

Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea

Andy Carroll, atacant cu peste 100 de goluri în cariera sa, va compărea marți, 30 decembrie, în fața instanței pentru încălcarea unui ordin de restricție, anunță thesun.co.uk.

Englezul a fost arestat în aprilie pe aeroportul din Stansted, Marea Britanie, după ce se întorcea din Franța, la o lună după ce ar fi comis o infracțiune.

Poliția din Essex a transmis în această săptămână: „Un bărbat a fost acuzat de încălcarea unui ordin de restricție.

Andrew Carroll, în vârstă de 36 de ani, din Epping, a fost arestat pe 27 aprilie, iar presupusele infracțiuni sunt legate de un incident din martie. El urmează să se prezinte în fața judecătorului din Chelmsford pe 30 decembrie”.

Un ordin de restricție este o măsură dispusă de o instanță civilă, care are ca scop obligarea unei persoane de a nu se apropia de o altă persoană, de adresa ei sau de ambele.

În cazul nerespectării ordinului de restricție, făptașul poate fi supus unei acțiuni penale, care poate duce la o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.

Un martor de la momentul arestării lui Andy Carroll din aprilie a declarat:

„Se pare că ofițerii de la controlul pașapoartelor de la Stansted au semnalat o problemă, ceea ce a dus la chemarea poliției. El a fost interogat, apoi dus la secție.

S-a creat o agitație destul de mare, deoarece în jurul locului unde a fost arestat se aflau mulți alți pasageri”.

În acest moment, Andy Carroll evoluează pentru echipa Dagenham și Redbridge din liga a șasea engleză.

Atacantul englez a avut o carieră impresionantă. Carroll a jucat în mare parte a carierei sale în Anglia, la formații de top precum Liverpool, Newcastle sau West Ham.

În tricoul „cormoranilor”, Carroll a cucerit și Cupa Ligii Angliei, în 2012.

Cifrele lui Andy Carroll:

  • West Ham: 142 meciuri/34 goluri/16 pase decisive
  • Newcastle: 134/34/26
  • Liverpool: 58/11/6
  • Reading: 42/11/3
  • Amiens: 35/4/1
  • Girondins Bordeaux: 23/11/3
  • West Bromwich Albion: 15/3
117 goluri
în 477 de meciuri a reușit Andy Carroll în cariera sa

anglia liverpool newcastle inchisoare andy carroll ordin de restrictie
