„Mă doare inima, am eșuat" Brahim Diaz, primul mesaj după ce a ratat penalty-ul care a costat-o Cupa Africii pe Maroc
Brahim Diaz foto: instagram.com/brahim
„Mă doare inima, am eșuat" Brahim Diaz, primul mesaj după ce a ratat penalty-ul care a costat-o Cupa Africii pe Maroc

Ștefan Neda
Publicat: 19.01.2026, ora 20:01
Actualizat: 19.01.2026, ora 20:05
  • Senegal - Maroc 0-0 (1-0 d. prel). Brahim Diaz (26 de ani) a venit cu un mesaj pentru fanii marocani, după eșecul din finala Cupei Africii.
  • Ultimul act al competiției a fost plin de tensiuni și momente controversate, iar mijlocașul lui Real Madrid a fost cel care a ratat o lovitură de la 11 metri, în prelungirile partidei.

Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost umbrită de un scandal imens. Selecționerul Senegalului și-a scos jucătorii de pe teren, în urma unui penalty acordat ușor pentru Maroc, în minutele de prelungire, după ce arbitrii anulaseră golul marcat de echipa sa la o fază anterioară.

Brahim Diaz: „Această rană nu se vindeca ușor”

Brahim a executat lamentabil penalty-ul, în minutul 90+24, după ce senegalezii au revenit pe teren, însă „scărița” acestuia a fost ușor de intuit de portarul Edouard Mendy.

Acum, jucătorul marocan și-a prezentat scuzele în fața suporterilor.

„Mă doare inima. Am visat la acest titlu datorită iubirii pe care mi-ați oferit-o, datorită fiecărui mesaj, fiecărei dovezi de susținere care m-a făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu tot ce aveam, dar mai ales cu inima.

Ieri am eșuat și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi cer scuze din toată inima.

Va fi greu să mă recuperez, pentru că această rană nu se vindecă ușor, dar voi încerca. Nu pentru mine, ci pentru toți cei care au crezut în mine și pentru toți cei care au suferit alături de mine.

Voi continua până când, într-o zi, voi putea răsplăti toată această iubire și voi fi o sursă de mândrie pentru poporul meu marocan”, a scris Brahim Diaz, pe rețelele de socializare.

Penalty-ul ratat de Brahim Diaz / Foto: Captură beIN Sports Penalty-ul ratat de Brahim Diaz / Foto: Captură beIN Sports
Penalty-ul ratat de Brahim Diaz / Foto: Captură beIN Sports

La capătul celor 120 de minute de joc, Senegal a reușit să se impună și să câștige al doilea titlu din istorie, după cel din 2022, prin golul lui Pape Gueye, din minutul 94.

Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport
Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport

Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
19:26
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
18:48
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
18:34
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
18:28
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

