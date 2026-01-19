Daniel Stanciu (51 de ani), oficialul celor de la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Mario Tudose (20 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători ai piteștenilor.

Tânărul fundaș, dorit în vara lui 2025 și de FCSB, a refuzat să discute cu vreun alt club în această fereastră de mercato.

Mario Tudose a negociat cu FCSB în septembrie 2025, iar în această iarnă a intrat și în atenția mai multor cluburi din vestul Europei, însă fundașul nu a dat curs vreunei oferte.

Daniel Stanciu: „Mario Tudose a refuzat să discute despre transfer până în vară”

Oficialul argeșenilor a lăudat evoluția lui Tudose din victoria cu FCSB, scor 1-0, și consideră că dorința de a ajunge la echipa națională l-a determinat pe jucător să rămână cel puțin până la finalul sezonului.

„Mario Tudose a refuzat până în vară să discute. Era un interes. Mario Tudose este, din punctul nostru de vedere, cel mai bun jucător cu FCSB.

Să ținem cont că au trecut 22 de etape și a jucat în toate, a fost schimbat în doar două jocuri. Un jucător care cu siguranță a refuzat și pentru că își dorește să prindă titular în continuare la U21 și să fie o soluție în viitor la echipa mare.

E fundaș central, în 22 de partide nu are niciun cartonaș galben”, a declarat Daniel Stanciu, potrivit digisport.ro.

1 milion de euro este cota de piață a lui Mario Tudose, potrivit transfermarkt.com

Mario Tudose a revenit la FC Argeș în 2023, de la juniorii celor de la Benfica Lisabona.

FOTO. FC Argeș - FCSB 1-0 , ultima partidă jucată de piteșteni

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport