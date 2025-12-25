Miliardara de 84 de ani bagă bani în fotbal  Va fi parteneră de afaceri cu Luka Modric și Snoop Dogg

Miliardara americană Martha Stewart (84 de ani) a cumpărat acțiuni la Swansea City, club la care sunt investitori și Luka Modric (40 de ani) și Snoop Dogg.

Swansea City activează în acest moment în Championship, liga secundă a Angliei, unde ocupă locul 19, la 7 puncte de pozițiile retrogradabile.

Martha Stewart a cumpărat acțiuni la Swansea City

Martha Stewart, prima femeie care a devenit miliardară în SUA prin propriile forțe, construind un imperiu în domeniul amenajării interioare, gastronomiei și divertismentului, este acum și acționar minoritar al clubului galez Swansea City.

Aceasta va fi coproprietar la echipa din Țara Galilor, club în care investesc deja Luka Modric și Snoop Dogg. Fotbalistul croat a început să se implice în luna aprilie, iar rapperul a intrat în fotbal câteva luni mai târziu, în iulie.

Martha Stewart a fost prezentă în tribune la ultima partidă disputată de Swansea, 2-1 cu Wrexham, club patronat de Ryan Reynolds și Rob McElhenney, două vedete de la Hollywood.

69,45 milioane de euro valorează lotul lui Swansea City, potrivit Transfermarkt. Cel mai bine cotat jucător este mijlocașul central Malick Yalcouye (20 de ani - 14 milioane de euro)

„Vom căuta mereu modalități de a consolida lotul și, dacă vom considera că aceste oportunități sunt disponibile și ar reprezenta oferte bune pentru club, atunci vom căuta să profităm de ele.

Având în vedere dimensiunea lotului pe care îl avem deja, este probabil ca luna ianuarie să fie relativ liniștită”, a transmis conducerea lui Swansea, după ce Martha Stewart a devenit acționar minoritar.

Suntem foarte încântaţi să o primim pe Martha în conducerea noastră. Ştim că experienţa trăită la jocul de vineri seara nu a făcut decât să-i sporească propriul entuziasm şi anticiparea pentru a face parte din Swansea City. Comunicat al clubului Swansea City

Martha Stewart și Snoop Dogg au prezentat împreună o emisiune de gătit pe VH1, în 2016-2017.

