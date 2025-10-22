FCSB, victorie mare în Youth League „Roș-albaștrii” au învins echipa care a eliminat-o pe Farul în sezonul precedent al competiției U19

FCSB a învins în meciul cu Lokomotiva Zagreb, scor 3-2, în UEFA Youth League.

A fost prima manșă a duelului din turul al doilea al competiției U19, pe traseul campioanelor.

După Farul Constanța în sezonul precedent, FCSB este formația care reprezintă România în UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor de la seniori.

Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3 . „ Roș-albaștrii ” au câștigat în UEFA Youth League

Lokomotiva Zagreb, care sezonul trecut o elimina pe Farul Constanța cu scorul general de 6-1, pornea ca favorită în fața elevilor lui Marius Lucian Ștefan.

Totuși, FCSB a început excelent partida: Luca Ilie a deschis scorul în minutul 28, iar cinci minute mai târziu Denis Colibășanu a majorat avantajul, stabilind scorul de 2-0 la pauză.

În repriza secundă, Teodor Kralevski a redus din diferență în minutul 60, însă David Popa a restabilit ecartul de două goluri în minutul 69.

Noa Tomeljak a înscris pe final, după câteva ocazii importante ale croaților, însă FCSB a reușit să iasă victorioasă, scor 3-2.

Printre jucătorii mai cunoscuți care au evoluat pentru FCSB în această partidă s-au numărat Robert Necșulescu, Andrei Dăncuș și Denis Colibășanu.

În poartă s-a aflat Matei Popa, fiul fostului portar Marius Popa, actualul antrenor de portari al „roș-albaștrilor”.

Jucători precum Alexandru Stoian și Mihai Toma, cu minute bifate la seniori în acest sezon, nu au făcut deplasarea în Croația. Ei sunt variante pentru ca FCSB să bifeze regula U21 în campionat, iar trupa lui Charalambous are meci dumincă în Liga 1, cu UTA.

Returul cu Lokomotiva Zagreb va avea loc pe 5 noiembrie.

Câștigătoarea acestei „duble” va da în runda următoare peste învingătoarea dintre Brann (Norvegia) și Pușkaș Akademia (Ungaria).

Lokomotiva Zagreb - FCSB, echipele de start:

Lokomotiva Zagreb : Kostopec - Godec, Kralevski, Utrobicic, Pavlovic - Smijanic, Subotic, Kostelac - Godec, Topic, Pernar

: Kostopec - Godec, Kralevski, Utrobicic, Pavlovic - Smijanic, Subotic, Kostelac - Godec, Topic, Pernar Au intrat : Huskic, Tomeljak, Ivanisevic Dvornik, Radakovic

: Huskic, Tomeljak, Ivanisevic Dvornik, Radakovic Antrenor : Ivan Parlov

: Ivan Parlov FCSB : M. Popa - Pompaș, L. Ciobanu, A. Dăncuș, D. Ciocîrlan - M. Manolache, A. Panait - D. Popa, R. Necșulescu, D. Colibășanu - Luca Ilie

: M. Popa - Pompaș, L. Ciobanu, A. Dăncuș, D. Ciocîrlan - M. Manolache, A. Panait - D. Popa, R. Necșulescu, D. Colibășanu - Luca Ilie Au intrat :A. Roșu, C. Stoica, E. Tătaru, L. Galdea

:A. Roșu, C. Stoica, E. Tătaru, L. Galdea Antrenor: Marius Lucian Ștefan

FCSB a revenit în UEFA Youth League după o pauză de 12 ani

Competiția europeană la care a apelat UEFA în privința echipelor de tineret a apărut în sezonul 2013-2014. La acea vreme, regula era că participă în Youth League doar echipele de tineret ale formațiilor de seniori care erau în grupele Champions League.

În acel sezon, România a avut pentru ultima dată o formație în UCL, chiar pe FCSB. Care la momentul respectiv nu deținea o Academie, așa că a împrumutat aproape o echipă întreagă de la Viitorul lui Gică Hagi. FCSB a disputat 6 meciuri, reușind următoarele rezultate:

0-3 și 1-1 cu Schalke 04

0-4 și 0-5 cu Chelsea

1-1 și 3-1 cu Basel

Cu cele 5 puncte obținute, FCSB a terminat pe locul 3, peste Basel. Golurile „roș-albaștrilor” au fost marcate de Grădinaru (3), Mitriță și Tîrnovan.

Mitriță avea la acel moment doar 18 ani și era din Academia lui Hagi, iar după 2 ani avea să plece la Pescara. Alte nume importante care au jucat atunci pentru FCSB în Youth League: portarul Cojocaru, Aldea, Vâlceanu.

