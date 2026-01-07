Dinamo, victorie cu Young Boys  „Câinii” au învins clar fosta adversară a FCSB, în primul amical din Antalya +10 foto
Young Boys - Dinamo FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

Dinamo, victorie cu Young Boys „Câinii” au învins clar fosta adversară a FCSB, în primul amical din Antalya

alt-text Gabriel Neagu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 18:02
  • Dinamo a câștigat primul meci amical al acestei perioade de pregătire, cu Young Boys, scor 2-0.
  • La începutul lunii octombrie, elvețienii au învins FCSB chiar la București, scor 2-0, în etapa a doua din grupa XXL a Europa League.

Dinamo se află în cantonament, în Antalya, până pe 13 ianuarie.

După ce s-a impus în duelul cu fosta adversară a rivalei FCSB, „câinii” vor mai da piept cu Gangwon FC, formație din Coreea de Sud, pe 11 ianuarie.

Young Boys - Dinamo 0-2

  • A marcat: Stoinov (min. 19), Karamoko (min. 44)

Final de meci în Antalya! Dinamo câștigă partida cu Young Boys după un meci foarte bun reușit de elevii lui Kopic.

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
+10 Foto
Min. 80 - Cu aproximativ 10 minute înainte de final, în Antalya a început să plouă, iar vântul s-a intensificat.

Min. 58 - Kopic face două înlocuiri. Au ieșit Armstrong și Soro și au intrat Mazilu și Musi.

Min. 54 - Dinamo are controlul jocului, în timp ce elvețienii încearcă să îi pună probleme trupei lui Kopic printr-un presing avansat. În continuare, „câinii” se mențin la două goluri distanță.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+2 - Pauză la Belek! Dinamo conduce cu două goluri pe Young Boys Berna.

Min. 45+1 - Elvețienii încearcă să reducă din diferență, dar cele două șuturi expediate pe poarta „câinilor” au fost respinse de Alexandru Roșca.

Prima repriză este prelungită cu 2 minute!

Min. 44 - GOOOOOL DINAMO! Cătălin Cîrjan îi pasează lui Mamoudou Karamoko, care avansează spre poarta elvețienilor. Francezul intră în careu și șutează puternic, pe colțul scurt, în vinclu, și înscrie.

Min. 39 - Karamoko primește o pasă în flancul drept, intră în careu și avansează spre zona centrală. Atacantul francez îi pasează lui Danny Armstrong, care șutează la prima atingere, însă mingea trece puțin pe lângă poarta lui Keller.

Extrema din Scoția are parte de susținerea lui Zeljko Kopic, care îl laudă pentru execuție.

Min. 23 - Mărginean se ciocnește cu Cordova, iar cei doi fotbaliști rămân întinși pe gazon. După îngrijirile medicale sunt apți să continue partida.

Min. 19 - GOOOOOL DINAMO! Armstrong îi pasează din corner lui Maxime Sivis, care centrează în careu, la bara a doua, către Nikita Stoinov. Fundașul se înalță, reia cu capul, iar Keller respinge. Mingea ajunge tot la stoperul israelian care de data asta îl învinge pe portar.

Min. 13 - „Câinii” pleacă spre poarta celor de la Young Boys. Balonul ajunge la Danny Armstrong, care șutează, însă mingea este deviată în corner.

Min. 1 - A început meciul!

15:51 Andrei Nicolescu și Mihai Rotaru, oficialii celor de la Dinamo și U Craiova urmăresc meciurile din Antalya împreună

Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu Mihai Rotaru, alături de Andrei Nicolescu, în Antalya, Turcia. Foto: GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+5 Foto
Echipele de start:

  • Young Boys: Keller - Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova - Sanches, Pech, Benito, Gigovic - Males, Smith
  • Rezerve: Lidner, Wutrich, Fassnacht, Janko, Bedia, Lauper, Raveloson, Mendes, Rufener, Dalipi, Mambwa, Etoski, Thermoncy, Monteiro
  • Antrenor: Gerardo Seoane
  • Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Soro
  • Rezerve: Sandu - Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Ikoko, Țicu
  • Antrenor: Zeljko Kopic

Știrea inițială:

Primul amical al „câinilor” din pauza de iarnă va avea loc, astăzi, pe terenul B al complexului Limak Football Center, din Belek.

Zeljko Kopic are tot lotul disponibil, întrucât Raul Opruț este din nou apt de joc. Fundașul venit de la K.V. Kortrijk a fost indisponibil în ultimele zile, din cauza unei răceli.

De asemenea, cu ocazia acestui amical, antrenorul croat poate să îi testeze ritmul de joc al singurului nou-venit la echipă din această iarnă, Valentin Țicu.

În lotul „câinilor” se află și Leam Eissat, fratele lui Lisav Eissat, care este în perioada de probă. Fotbalistul născut în Israel este liber de contract și ar putea ajunge gratis la Dinamo.

În lotul lui Dinamo se află și Codruț Sandu, portarul sosit în vară de la Rapid și împrumutat la liderul din Liga 2, Corvinul Hunedoara. „Câinii” au vrut neapărat să-l testeze în acest cantonament și urmează să decidă dacă-l păstrează sau îl trimit împrumut la alt club.

După duelul cu Young Boys, Dinamo va mai disputa un amical, pe 11 ianuarie, împotriva echipei clasate pe locul 5 în prima ligă din Coreea de Sud, Gangwon FC.

Lotul lui Dinamo deplasat pentru cantonamentul din Antalya

  • Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu
  • Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat (18 ani, în teste), Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

dinamo bucuresti amical antalya Young Boys Berna cantonament
