AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte!

Jean-Philippe Mateta (28 de ani) a fost la un pas să fie cumpărat de AC Milan de la Crystal Palace, dar mutarea a picat peste noapte!

Clubul din Serie A și cel din Premier League au ajuns la un acord pentru transfer, echipa lui Allegri se înțelesese și cu atacantul francez, însă, surpriză!, nu se mai face! De ce? În rândurile de mai jos.

Jean-Philippe Mateta rămâne la Crystal Palace! Fotbalistul a fost trimis acasă, în ultimul moment, de către AC Milan!

„Probleme critice” pentru Mateta

Atacantul francez efectuase vizita medicală, la Londra, pe 1 februarie. Cu negocierile finalizate, fotbalistul a ajuns în Italia, unde urma să semneze contractul.

La Milano, după ce au primit dosarul medical al lui Mateta, rossonerii au decis să-l supună la teste suplimentare, ținând cont de faptul că jucătorul fusese operat de ruptură de menisc, la genunchiul drept, în 2019, când juca la Mainz.

27 de goluri a marcat Mateta la Mainz, între 2018 și 2022. A adunat, în total, 71 de partide (4.772 de minute)

Dr. Mazzoni, șeful staff-ului medical al lui AC Milan, a fost cel care l-a consultat pe Mateta și a efectuat teste suplimentare.

Investigațiile medicale au scos la iveală „probleme critice la genunchi pentru vârful de 28 de ani!” , scrie gazzetta.it.

Drept urmare, AC Milan a decis să spună pas și l-a trimis acasă!

8 goluri în 23 de meciuri a marcat Mateta pentru Crystal Palace în acest sezon

Presa din Anglia a scris, în decembrie 2025, despre dificultățile pe care le-ar întâmpina fotbalistul francez: o inflamație, una dintre acele probleme care uneori nu pot fi rezolvate complet cu terapie conservatoare și care necesită monitorizare deosebit de atentă și complicată din partea jucătorului și a staff-ului medical.

35 de milioane de euro pregătise AC Milan pentru transferul lui Jean-Philippe Mateta

De-a lungul carierei, în afară de Crystal Palace, Mateta a mai jucat la: Lyon, Le Havre, Mainz.

La Crystal Palace, atacantul se află din 2021. A jucat, în total, 186 de meciuri, a marcat 56 de goluri și a dat 13 assist-uri.

3 selecții are Mateta la naționala Franței. A marcat două goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport