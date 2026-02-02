Here we go! Fabrizio Romano anunță că transferul fostului Balon de Aur s-a făcut!

- Karim Benzema (38 de ani), fostul câștigător al Balonului de Aur, ar fi ajuns la o înțelegere cu Al-Hilal, rivala lui Al-Ittihad, echipa la care a jucat în ultimii doi ani și jumătate.
Contractul lui Benzema cu Al-Ittihad expira în vara acestui an, iar clubul saudit a încercat să prelungească înțelegerea, însă totul a fost un eșec, atacantul francez fiind profund deranjat de ce i-a fost propus.
Karim Benzema, acord cu Al-Hilal
După ce Al-Ittihad i-a propus să renunțe la salariu și să rămână doar cu banii din drepturile de imagine, Benzema a refuzat să mai joace, iar rivala Al-Hilal a profitat de situație.
Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Al-Hilal ar fi ajuns la o înțelegere cu Benzema, dar și cu Al Ittihad, pentru că jucătorul să se transfere chiar în această perioadă.
Al-Hilal ocupă prima poziție în campionatul saudit, în timp ce Al-Ittihad se situează doar pe poziția a cincea, la 13 puncte distanță.
Karim Benzema, golgheter la Al-Ittihad
În 2023, echipa din Arabia Saudită a profitat de faptul că atacantul nu și-a prelungit contractul cu Real Madrid și a obținut, gratis, semnătura sa.
Karim Benzema a fost atacantul principal al clubului în ultimele 3 sezoane, reușind să înscrie 54 de goluri și să ofere 17 pase decisive în 83 de meciuri.
În acest sezon, vârful a punctat de 16 ori, în 21 de meciuri.