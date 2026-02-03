„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze” +5 foto
Dan Șucu și Victor Angelescu/ Foto: sportpictures.eu
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 10:54
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre o posibilă retragere a lui Dan Șucu (62 de ani) de la Rapid.

Șucu a revenit în tribunele stadionului Giulești la eșecul celor de la Rapid, scor 0-2 cu U Cluj. La finalul duelului, patronul giuleștenilor a fost surprins înmărmurit.

Gigi Becali, despre o posibilă retragere a lui Dan Șucu de la Rapid: „Nu știe să negocieze, se va curăța”

Becali este convins că nu se pune problema ca Rapid să rămână fără acționarul său majoritar, cel puțin pentru moment.

„Șucu este un om cuminte, dar ambițios. Nu este un om care să renunțe așa de ușor. Un om ca el a luat-o de la zero. El a creat și construit o afacere, pe bani mulți. Un astfel de om nu renunță niciodată.

Șucu nu este un om care să renunțe. El va suferi, dar la fotbal nu e ca în afaceri. La fotbal, până va învăța el fotbal, până va învăța să negocieze el transferuri, că încă nu știe să negocieze, se va curăța.

A vândut un jucător pe 4-5 milioane (n.r. pe Rrahmani), a mai vândut pe altul, tot așa. Nu merge așa, că nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi. Sau dacă îl vinzi, nu mai poți să iei campionatul. Și atunci o să trebuiască să mai treacă ceva ani.

Ce, nu credeți că l-a costat până acum? Eu știu, pentru că eu am încasat 40 de milioane de când este el în fotbal și nu îi am. Acești bani pe care eu i-am încasat el nu i-a încasat. El, dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din buzunarul lui”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

FOTO: Dan Șucu, după Rapid - U Cluj 0-2

Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg
Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg

Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg
Gigi Becali: „Rar am văzut om ca Șucu”

Patronul celor de la FCSB a avut și cuvinte de laudă la adresa rivalului său.

„E un om ambițios, un om care știe să facă bani. Are bani, nu îi este frică că va pierde bani. Știe să piardă bani. Nu e genul de om… că dacă era un om care nu știe să piardă, nu se băga în lucrurile astea. E un om care știe să facă lucrurile bune.

Este un om de calitate. Cât l-am cunoscut eu… rar am întâlnit oameni de calitate precum Dan Șucu. Când e omul de calitate, nu poți să spui că nu e. Rar am văzut om ca el”, a concluzionat Becali.

Dan Șucu, afectat de situația de la Rapid și Genoa

Pe lângă supărarea cauzată de înfrângerea cu U Cluj, Șucu a avut și un schimb tensionat de replici cu fostul lider de galerie, Gigi Corsicanu.

În urma acestor imagini, mai multe voci au vehiculat o posibilă retragere a acționarului majoritar de la Rapid.

Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport
Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport

Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport Dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu, înaintea meciului dintre Rapid și U Cluj. Foto: Captură/Prima Sport
Ulterior, Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului, i-a liniștit pe fani și a spus că nu se pune problema de așa ceva. Acesta a dezvăluit că Șucu este afectat și de rezultatele de la Genoa.

„Nu cred că se pune problema de așa ceva. Vă dați seama că era afectat și e normal să fie afectat. Mai ales după meciul cu Genoa (n.r. 2-3 cu Lazio), unde cred că e a treia oară sau a patra oară când primește penalty împotrivă în ultimul minut de joc.

Când pierzi la ultima fază nu are cum să fie plăcut. Știu că a fost și la meci. Vă dați seama că nu are cum să fie cel mai fericit. Știm și noi ce s-a întâmplat până acum cu Rapid. Am avut vreo 6-7 penalty-uri nedate”, a declarat Victor Angelescu, potrivit sursei citate anterior.

12 iunie 2023
este data la care Dan Șucu a devenit acționar majoritar al celor de la Rapid

Știri ultima oră
