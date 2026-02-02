Rusia, înapoi?! Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești în fotbalul internațional: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic”

Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, susține că echipele din Rusia ar trebui reprimite în competițiile internaționale.

A discutat și despre o posibilă sancționare a Israelului, dar și despre Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite.

Războiul din Ucraina continuă de aproape patru ani și, tot de atunci, Rusia este exclusă din fotbalul european și mondial.

Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești în fotbalul internațional: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic”

Într-un interviu acordat postului Sky, Gianni Infantino a fost întrebat despre sancțiunile aplicate Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.

Acesta susține că interdicția de a participa în competițiile internaționale ar trebui anulată.

„Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a realizat nimic, a creat doar mai multă frustrare și ură.

A ridica interdicția pentru echipele de tineret feminine și masculine cred că ar ajuta”, a declarat Gianni Infantino, citat de agerpres.ro.

Gianni Infantino, despre o posibilă sancționare a Israelului

Liderul FIFA a comentat și situația din Gaza și a vorbit despre o posibilă interdicției asupra Israelului:

„Ar trebui să ne asigurăm în statutele noastre că niciunei țări nu îi poate fi interzis să joace fotbal din cauza acțiunilor liderilor săi politici”.

De asemenea, Infantino a vorbit și despre Donald Trump, cel care a primit Premiul FIFA pentru Pace, decizie care a fost criticată de mulți fani ai fotbalului.

„Îl merită, în mod obiectiv. Nu spun doar eu asta, un laureat al Premiului Nobel pentru Pace (Maria Corina Machado), a spus și el același lucru.

El a jucat un rol esențial în rezolvarea conflictelor și salvarea a mii de vieți”, a mai spus Infantino.

