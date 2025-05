„Tatăl tău mi-a distrus viața!”  Jucătorul care face dezvăluiri despre colaborarea cu  familia Lucescu: „Am avut amintiri neplăcute cu acest nume de familie!”

Mauricio (36 de ani), fostul mijlocaș defensiv al celor de la PAOK și Zenit Sankt Petersburg, a acordat un interviu amplu pentru presa din Grecia.

Unul dintre subiectele abordate de fotbalistul brazilian a fost legat de colaborarea cu Răzvan și Mircea Lucescu.

Mauricio a ajuns gratis la PAOK în vara anului 2017, după un sezon petrecut în Rusia, la Zenit Sankt Petersburg, acolo unde l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu.

Mauricio: „Am avut amintiri neplăcute cu acest nume de familie!”

În perioada respectivă, PAOK avea să fie preluată de fiul lui Il Luce, Răzvan.

Când a aflat această veste, Mauricio a dezvăluit că s-a gândit pentru o clipă să dea înapoi și să nu mai accepte oferta fostei campioane a Greciei, însă până la urmă a dat credit provocării.

„E adevărat! Vorbind cu agentul meu, am aflat că totul fusese convenit cu PAOK și cu echipa mea. Totuși, nu am căutat cine era antrenorul. Căutasem clubul, istoria lui, orașul. Când l-am văzut pe Răzvan Lucescu, am zis «Ce naiba?». Am avut amintiri neplăcute cu acest nume de familie!

Am început să mă întreb dacă era posibil să-mi retrag cuvântul dat. Dar eu nu funcționez așa. Odată ce dau mâna cu o echipă, pentru mine problema e închisă. Totuși, eram confuz și mă întrebam cum voi evolua cu fiul antrenor, când nu reușisem să o fac cu tatăl.

Mircea nu mă lăsa să joc cât voiam, fără niciun motiv. Aș merge la PAOK și nu aș juca? Dar agentul meu mi-a spus că președintele chiar mă voia. L-am întrebat dacă e sigur și m-a asigurat că nu voi avea nicio problemă”, a declarat Mauricio, potrivit gazetta.gr.

92 de meciuri a jucat Mauricio pentru PAOK ( 9 goluri, 4 asisturi)

Mauricio: „Tatăl tău mi-a distrus viața”

Mijlocașul brazilian a povestit cum a decurs primul contact cu Răzvan Lucescu.

„A fost foarte amuzant, imediat ce am ajuns la Salonic, la primul meu antrenament, l-am întâlnit pe Răzvan Lucescu și i-am spus: «Nu știu ce ai auzit despre mine, dar tatăl tău mi-a distrus viața!» Am fost foarte clar cu el.

Poate că nu am folosit exact acele cuvinte, am arătat mai mult respect. În orice caz, acesta era scopul! Am fost surprins, însă, când mi-a spus că Mircea a avut cuvinte foarte frumoase despre mine” a adăugat Mauricio.

„Răzvan a fost uimitor, nu doar cu mine, ci și cu ceilalți jucători”

Jucătorul în vârstă de 36 de ani și-a continuat discursul și a vorbit despre cum s-a dezvoltat relația sa cu Răzvan Lucescu.

„Am amintiri foarte frumoase cu el. A fost mereu clar și sincer cu mine. Îmi plac ideile lui și am avut o comunicare excelentă.

Când te decizi să devii antrenor, trebuie să fii pregătit să-ți cucerești jucătorii. Jucătorii trebuie să aibă încredere în antrenor.

Răzvan a fost uimitor, nu doar cu mine, ci și cu ceilalți jucători. Se comportă frumos cu toată lumea, nu discriminează.

Deci, întregul grup are o relație excelentă cu el. El este ca un tată pentru toți jucătorii săi” a concluzionat Mauricio.

Alături de PAOK și de Răzvan Lucescu, Mauricio a cucerit un titlu de campion și două cupe ale Greciei, înainte de a pleca la Panathinaikos, în octombrie 2020.

În prezent, brazilianul evoluează în țara sa natală, la Inter Limeira.

Mauricio a fost pe teren la celebrul PAOK - AEK Atena, în anul 2018

Pe 11 martie 2018, PAOK și AEK Atena se întâlneau pe „Toumba”

În minutul 90 al partidei, fostul jucător al celor de la FCSB, Fernando Varela, deschidea scorul pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu, dar reușita a fost anulată după minute bune de analiză.

Protagonistul a fost chiar Mauricio, care se afla într-o poziție neregulamentară.

În semn de protest Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a pătruns pe gazon, având asupra sa un pistol.

Meciul a fost întrerupt la scorul de 0-0, iar în cele din urma comisia a acordat victoria la „masa verde” celor de la AEK Atena, echipă ce avea să devină campioană la finalul sezonului.

VIDEO Mircea Lucescu la TOP LEVEL, ep. 1 | Podcast GOLAZO.ro

Citește și