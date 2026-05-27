Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Chivu și jucătorii lui Inter, câștigătorii eventului în Italia. Mkhitaryan e al doilea din dreapta. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 16:11
  • Henrikh Mkhitaryan, 37 de ani, voia să renunțe la fotbal în această vară, la finalul contractului cu Inter. 
  • Cristi Chivu, 45 de ani, nu l-a lăsat să se retragă. A pledat pentru el și i-a arătat cât de important este la nerazzurri. 
Cristi Chivu a impresionat sezonul trecut, cu titlu în Serie A și Cupa Italiei, performanță repetată după 16 ani la Inter Milano. De când era el jucător la nerazzurri.

Mkhitaryan semnează un nou contract la 37 de ani. Chivu are nevoie de el

Acum, antrenorul în vârstă de 45 de ani pregătește viitorul campionat și prima sa grijă a fost să păstreze anumiți jucători. Indiferent de vârstă.

Printre ei, mijlocașul armean Henrikh Mkhitaryan.

Numărul 22 nerazzurro: Henrikh Mkhitaryan, transferat de la AS Roma în 2022. Foto: Imago
Numărul 22 nerazzurro: Henrikh Mkhitaryan, transferat de la AS Roma în 2022. Foto: Imago

La 37 de ani și jumătate, jucătorul lansat în fotbalul european de Mircea Lucescu la Shakhtar Donetsk (2010-2013) plănuia să se retragă în această vară.

Evoluase două decenii, la Pyunik Erevan, Metalurg Donetsk, Shakhtar, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma și Inter.

26 de trofee
a cucerit Henrikh Mkhitaryan în carieră

Mkhitaryan, important și pe teren, și în vestiar. Chivu n-a vrut să-l piardă

Chivu, care și-a prelungit contractul pe „Meazza” până în 2028, cu opțiune pentru încă un an, a discutat cu Miki și l-a făcut să se răzgândească.

I-a arătat cât de important e și pe teren, când intră în joc, și în vestiar, în mijlocul coechipierilor.

4 goluri
și 3 assisturi are Mkhitaryan la Inter în ultimul sezon. A jucat 39 de meciuri în toate competițiile

Antrenorul a pledat pentru el și la club. Efectul: internaționalul armean semnează un nou contract. Cel actual expiră pe 30 iunie, de la 1 iulie activându-se noul acord, anunță Gazzetta.it.

Mkhitaryan are 6 trofee la Inter, dar și două finale pierdute de Champions. Foto: Inago
Mkhitaryan are 6 trofee la Inter, dar și două finale pierdute de Champions. Foto: Inago

Nu va mai câștiga însă 4 milioane de euro net anual. Salariul se va diminua.

Mkhitaryan a amânat ideea retragerii pentru 2027. Dacă nu-l va convinge Chivu încă o dată să continue.

