Daniel Pancu, out în mod oficial CFR Cluj a anunțat despărțirea de tehnicianul care i-a adus calificarea în cupele europene

CFR Cluj a anunțat, în mod oficial, încetarea colaborării cu Daniel Pancu (48 de ani), cel care a preluat echipa în toamna lui 2025.

Antrenorul urmează să preia Rapid, care s-a despărțit, la rândul său, de Costel Gâlcă.

După ce tehnicianul și-a anunțat plecarea în urmă cu câteva zile, în urma mai multor tensiuni, legate atât de atitudinea unor oficiali, cât și de condițiile de pregătire și restanțele salariale, a venit și anunțul oficial al clublui.

Ardelenii au făcut anunțul, miercuri, printr-un mesaj pe rețelele de socializare și urmează să atace cupele europene și noul sezon cu un nou antrenor.

„Mulțumim, Daniel Pancu!

Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul Daniel Pancu au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit la CFR Cluj în noiembrie 2025, acesta a condus echipa în 28 de partide, reușind intrarea în play-off și calificarea echipei în preliminariile UEFA Conference League la finele unei sezon încheiat pe podium.

Îi mulțumim, pe această cale, pentru munca depusă în acest sezon pe banca echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook.

Cât despre viitorul lui Pancu, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a transmis recent că a ajuns la o înțelegere cu acesta în proporție de 99%, pentru postul de antrenor.

28 de meciuri a adunat Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj: 17 victorii, 7 remize și doar 4 înfrângeri (golaveraj 41-25)

Pancu a mai pregătit Rapid între octombrie 2018 și martie 2020, iar înainte de CFR Cluj a antrenat naționala U21 timp de doi ani.

