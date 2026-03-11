Max Verstappen (28 de ani), pilotul de la Red Bull, va participa în luna mai la celebra cursă de 24 de ore de la Nürburgring.

Pilotul olandez de Formula 1 se va urca la volanul unui Mercedes-AMG GT3, mașină care a fost prezentată într-un mod spectaculos.

Circuitul Nurburgring Nordschleife se află în Germania, iar întreg traseul are aproximativ 25 de kilometri. În cadrul acestei curse, șoferii conduc timp de 24 de ore mașini de serie care sunt modificate.

Max Verstappen va pilota un Mercedes pe circuitul de la Nurburgring

Max Verstappen, care a terminat pe locul șase Marele Premiu al Australiei, etapa de debut a sezonului 2026 din Formula 1, a vorbit despre participarea sa la cursa de la Nurburgring.

„Nurburgring este un loc special. Nu există niciun alt circuit ca acesta.

Cursa de 24 de ore de la Nurburgring este pe lista mea de mult timp, iar faptul că pot participa acum mă entuziasmează enorm”, a spus pilotul de la Red Bull, conform bbc.com.

Anul trecut am reușit să obțin permisul DMSB (n.r. - o licență specială) pentru Nordschleife și să particip la cursa NLS9 (n.r. - la Nürburgring Endurance Series), pe care am câștigat-o. Acea pregătire este foarte valoroasă, pentru că am învățat multe lucruri pe care le putem aplica în programul nostru de anul acesta. Max Verstappen, conform formula1.com

Ediția din acest an a cursei de 24 de ore de la Nurburgring va avea loc între 14 și 17 mai.

Mașina lui Verstappen a fost prezentată într-un mod spectaculos

Max Verstappen va conduce un Mercedes-AMG GT3, mașină care a fost prezentată într-un mod inedit.

Parașutistul german Max Manow a sărit de la o înălțime de 131 de metri într-un turn din Meppen, în Germania. Înainte de săritură, acesta a purtat un dialog cu Max Verstappen.

În luna septembrie a anului trecut, Max Verstappen a concurat în cadrul Nürburgring Endurance Series, unde a pilotat un Ferrari 296 GT3.

Deși era debutant, cvadruplul campion din Formula 1 a câștigat competiția.

În cadrul cursei de 24 de ore, mașina condusă de olandez va avea numărul 3. Echipa de piloți este formată din Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon și Lucas Auer.

Prima sesiune de calificări va avea loc pe 14 mai, iar startul cursei de 24 de ore va fi pe 16 mai, conform redbull.com.

Ce trebuie să știi despre cursa de 24 de ore de la Nurburgring

Cursa de 24 de ore de la Nurburgring este una dintre cele mai importante competiții de anduranță din lume, pe lângă cele de la Le Mans și de pe circuitul Spa-Francorchamps, din Belgia.

Circuitul are o lungime de aproximativ 25,4 kilometri și este faimos pentru diferența de altitudine de 330 de metri între cel mai înalt punct (Hohe Acht, aproximativ 650 de metri) și cel mai scăzut (Breidscheid, aproximativ 320 de metri).

Pentru a participa, piloții trebuie să dețină DMSB Permit Nordschleife, o licență specială acordată în trei niveluri (A–C), care certifică faptul că aceștia cunosc circuitul și regulile competiției.

Anul trecut, celebrul eveniment a stabilit un nou record de audiență. Aproximativ 280.000 de fani ai motorsportului au fost prezenți pe circuitul din Germania.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport