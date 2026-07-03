I-a uimit pe toți!  VIDEO. Cum a fost surprinsă vedeta Uruguayului la întoarcerea în țară, după eliminarea de la Mondial +8 foto
Foto: captură X/@ObservadorUY
Campionatul Mondial

I-a uimit pe toți! VIDEO. Cum a fost surprinsă vedeta Uruguayului la întoarcerea în țară, după eliminarea de la Mondial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 21:18
  • Naționala Uruguayului a fost eliminată de la CM 2026 încă din faza grupelor.
  • Unii jucători s-au întors în țară, alții au plecat la cluburile lor sau în vacanțe.
  • Maximiliano Araujo (26 de ani), fundașul stânga al lui Sporting Lisabona, a atras atenția la sosirea pe Aeroportul Carrasco.
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După ce „La Celeste” a părăsit competiția încă din faza grupelor, Federația Uruguayană de Fotbal (AUF) a decis să anuleze zborul charter rezervat pentru întoarcerea întregii delegații la Montevideo.

Astfel, jucătorii s-au ocupat individual de plecarea de la turneu.

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VIDEO. Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay

Maxi Araujo, unul dintre cei mai buni jucători ai Uruguayului de la acest Mondial, s-a întors singur în țara natală, acolo unde a fost așteptat de familia sa.

Apărătorul a fost surprins într-o situație mai puțin obișnuită la sosirea pe Aeroportul Carrasco. Araujo a fost filmat în timp ce stătea în bena unei camionete, acolo unde și-a urcat toate bagajele.

Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY
Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY

Galerie foto (8 imagini)

Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay. Foto: captură X/@ObservadorUY
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Videoclipul s-a viralizat rapid pe internet și a stârnit numeroase comentarii privind alegerea modestă a lui Maxi Araujo de a se deplasa la revenirea în țară, după eliminarea prematură de la Mondial, conform infobae.com.

Uruguay a încheiat grupa H pe locul al treilea, cu doar 2 puncte acumulate, și a ratat calificarea în șaisprezecimile turneului final. Această contraperformanță a dus și la demiterea selecționerului Marcelo Bielsa.

Rezultatele înregistrate de Uruguay la CM 2026:

  • 1-1 cu Arabia Saudită
  • 2-2 cu Capul Verde
  • 0-1 cu Spania

În cele trei meciuri, Maxi Araujo 2 goluri (câte unul cu Arabia Saudită și Capul Verde) și o pasă de gol.

35 de milioane de euro
este cota de piață a lui Maxi Araujo, conform Transfermarkt

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