I-a uimit pe toți! VIDEO. Cum a fost surprinsă vedeta Uruguayului la întoarcerea în țară, după eliminarea de la Mondial

- Naționala Uruguayului a fost eliminată de la CM 2026 încă din faza grupelor.
- Unii jucători s-au întors în țară, alții au plecat la cluburile lor sau în vacanțe.
- Maximiliano Araujo (26 de ani), fundașul stânga al lui Sporting Lisabona, a atras atenția la sosirea pe Aeroportul Carrasco.
După ce „La Celeste” a părăsit competiția încă din faza grupelor, Federația Uruguayană de Fotbal (AUF) a decis să anuleze zborul charter rezervat pentru întoarcerea întregii delegații la Montevideo.
Astfel, jucătorii s-au ocupat individual de plecarea de la turneu.
VIDEO. Maxi Araujo, surprins în bena unei camionete la sosirea în Uruguay
Maxi Araujo, unul dintre cei mai buni jucători ai Uruguayului de la acest Mondial, s-a întors singur în țara natală, acolo unde a fost așteptat de familia sa.
Apărătorul a fost surprins într-o situație mai puțin obișnuită la sosirea pe Aeroportul Carrasco. Araujo a fost filmat în timp ce stătea în bena unei camionete, acolo unde și-a urcat toate bagajele.
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Videoclipul s-a viralizat rapid pe internet și a stârnit numeroase comentarii privind alegerea modestă a lui Maxi Araujo de a se deplasa la revenirea în țară, după eliminarea prematură de la Mondial, conform infobae.com.
Uruguay a încheiat grupa H pe locul al treilea, cu doar 2 puncte acumulate, și a ratat calificarea în șaisprezecimile turneului final. Această contraperformanță a dus și la demiterea selecționerului Marcelo Bielsa.
Rezultatele înregistrate de Uruguay la CM 2026:
- 1-1 cu Arabia Saudită
- 2-2 cu Capul Verde
- 0-1 cu Spania
În cele trei meciuri, Maxi Araujo 2 goluri (câte unul cu Arabia Saudită și Capul Verde) și o pasă de gol.