Pe cont propriu! Decizia Federației uruguayene, după eliminarea prematură de la Mondial: fotbaliștii au fost surprinși

Eliminarea prematură a Uruguayului de la Cupa Mondială 2026 a avut consecințe și în afara terenului.

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După ce „La Celeste” a părăsit competiția încă din faza grupelor, Federația Uruguayană de Fotbal (AUF) a decis să anuleze zborul charter rezervat pentru întoarcerea întregii delegații la Montevideo.

Uruguay, eliminată de la CM 2026. Jucătorii sunt pe cont propriu

Decizia vine ca urmare a dezamăgirii provocate de parcursul echipei, care nu a reușit să atingă obiectivele stabilite înaintea turneului. Astfel, jucătorii nu vor reveni în Uruguay împreună, ci își vor organiza individual deplasările spre destinațiile lor.

Fotbaliștii au fost surprinși de decizia Federației. O parte dintre ei vor merge direct către cluburile la care evoluează, în timp ce alții vor reveni mai întâi în Uruguay pentru câteva zile de odihnă înainte de reluarea activității sportive.

Drumul Uruguayului la Mondial s-a încheiat după înfrângerea 0-1 în fața Spaniei, într-un meci echilibrat în care formația sud-americană nu a găsit soluțiile pentru a întoarce rezultatul.

Eșecul a consfințit eliminarea echipei și a pus capăt unei campanii care generase așteptări mari în rândul suporterilor.

Rezultatul a provocat o stare de frustrare în cadrul lotului, al staffului tehnic și al conducerii federației. În perioada următoare, conducătorii fotbalului uruguayan urmează să analizeze participarea la Cupa Mondială și factorii care au dus la acest rezultat.

Bielsa, în pericol după prestația ratată de la Mondial

Totodată, conducerea AUF va începe să contureze planurile pentru viitorul proiectului sportiv condus de selecționerul Marcelo Bielsa, 70 de ani.

Argentinianul a fost protagonistul unui episod bizar la finalul partidei cu Spania, în care a țipăt la jurnaliștii care voiau să-i ia un interviu.

„Dă-i drumul, fir-ar să fie!”, a urlat „El Loco” Bielsa la jurnaliștii de la ESPN.

Întrebat ce s-a întâmplat, a răspuns laconic: „Nu am reușit să profit de potențialul Uruguayului și al jucătorilor săi”.

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