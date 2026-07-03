De la despărțirea de Dinamo, în urmă cu o lună, Zeljko Kopic (48 de ani) nu și-a găsit încă un alt angajament.

Din ce motiv nu a semnat antrenorul croat cu o altă echipă și ce spune acesta despre viitorul său, mai jos în articol.

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Pe 5 iunie, Dinamo anunța oficial despărțirea de antrenorul croat, după o colaborare de doi ani și jumătate. În locul său, „câinii” l-au numit pe portughezul Nuno Campos.

Din ce motiv nu a semnat Zeljko Kopic cu o altă echipă: „Se aștepta să primească imediat o ofertă importantă”

Recent, Zeljko Kopic s-ar fi aflat în discuții cu ciprioții de la Anorthosis Famagusta, dar mutarea nu s-a concretizat din motive financiare.

Clubul i-ar fi oferit lui Kopic un salariu de 20.000 de euro pe lună, din care trebuia să-și plătească și staff-ul, iar croatul ar fi refuzat.

Acum, Alessandro Caparco, fost colaborator al lui Kopic și fost antrenor al portarilor de la Dinamo (2022-2025), a vorbit despre situația antrenorului care este liber de contract.

„Am vorbit cu Mister Kopic. Are multe discuții. Eu cred că el se aștepta să primească imediat o ofertă importantă.

(n.r. – Adică o ofertă de nerefuzat?) Da! Dar e greu să primească oferte de la echipe de la care, să zicem, se aștepta, mai ales dacă nu a jucat în cupele europene”, a declarat Caparco pentru iamsport.ro.

112 meciuri a adunat Kopic pe banca lui Dinamo, bifând 44 de victorii, 39 de egaluri și 32 de eșecuri

După ce Portugalia a învins Croația, scor 2-1, în șaisprezecimile CM 2026, Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul său.

„Sunt ok, am câteva discuţii, voi vorbi despre asta mai târziu, sunt la momentul în care cântăresc şi vreau să aleg cea mai bună opţiune pentru a-mi continua cariera de antrenor”, a spus croatul, conform primasport.ro.

Parcursul lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

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