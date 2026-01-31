Cel mai vechi derby din Liga 1 Duelul dintre Rapid și Petrolul nu este cea mai veche întâlnire din Liga 1. Cum stă situația din punct de vedere istoric
Rapid - U Cluj foto: Sport Pictures
Superliga

Cel mai vechi derby din Liga 1 Duelul dintre Rapid și Petrolul nu este cea mai veche întâlnire din Liga 1. Cum stă situația din punct de vedere istoric

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 11:23
  • Andrei Vochin contrazice ceea ce se știa până acum despre Rapid - Petrolul, considerat cel mai vechi derby din Liga 1.
  • Rapid - U Cluj se joacă astăzi, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul Rapid - Petrolul este considerat cel mai vechi derby din Liga 1, motiv pentru care poartă și denumirea de „Primvs Derby”, însă Andrei Vochin, oficial FRF, contrazice ceea ce se știa până acum.

Întăriri pentru play-out Petrolul a transferat un fost campion din Superliga
Citește și
Întăriri pentru play-out Petrolul a transferat un fost campion din Superliga
Citește mai mult
Întăriri pentru play-out Petrolul a transferat un fost campion din Superliga

Andrei Vochin: „Rapid - U Cluj este cel mai vechi derby”

Oficialul FRF a transmis că derby-ul dintre Rapid și Petrolul nu poate fi cel mai vechi, întrucât ploieștenii s-au înființat în 1952, continuând istoria creată de echipa Flacăra, care provine, la rândul ei, din Juventus București.

„Este cel mai vechi meci între actualele echipe din Superliga (n.r. Rapid - U Cluj).

Acum, controversa de unde pleacă? Cel care este numit primul derby, Petrolul-Rapid, poate fi considerat doar dacă mergem pe firul istoriei și vedem cum s-a creat Petrolul, care s-a creat în 1952 abia, trimițând echipa din București, Flacăra, care activa în București, au trimis-o să joace la Ploiești.

Această echipă Flacăra provenea din Juventus București, campioana României în sezonul 1929-1930. Titlu care, până la urmă, cu acte, a fost atribuit tot Petrolului. Acela ar fi primul titlu al Petrolului, când Petrolul nici nu știa că se numește Petrolul sau că Ploieștiul are vreo echipă.

Dar, pentru că partea juridică a tras această concluzie, în istorie Petrolul va rămâne și cu titlul respectiv. Va considera că primul meci între aceste echipe s-a jucat, de fapt, în meciul Juventus București-CFR București și ăsta ar fi fost primul meci din acel primvs derby”, a explicat Vochin, potrivit fanatik.ro.

4 titluri de campioană
a cucerit Petrolul în Liga 1, cu tot cu cel atribuit de la Juventus București, ultimul fiind cucerit în 1966

Mai departe, Vochin a explicat că primul derby dintre giuleșteni și clujeni s-a disputat în 1933, atunci când noțiunea de „Petrolul” nu exista.

„Dar, dacă este să judecăm după ce știau oamenii în momentul ăla, când cele două echipe s-au întâlnit, adică în 1933, nu exista noțiunea de Petrolul Ploiești, dar noțiunea de Universitatea / Știința Cluj sau Rapid / CFR București, da, ei știau că CFR București este echipa muncitorilor din București, o echipă de mare tradiție, iar Știința Universitatea Cluj era echipa studenților, echipa oamenilor învățați din Cluj.

Iar acel prim meci s-a disputat în noiembrie 1933 (n.r. Rapid vs U Cluj) și între echipele care joacă acum în prima ligă, după părerea mea, este disputa cu cea mai mare longevitate din momentul ăsta, pentru că, așa cum spuneam, primul meci a jucat în noiembrie 1933, a fost o victorie a celor de la Universitatea Cluj cu 2 la 1, goluri marcate de Grațian Sepi, de Silviu Ploeșteanu și de Ștefan Boblea”, a mai spus Vochin.

Citește și

De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
Superliga
10:32
De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
Citește mai mult
De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta”
Superliga
09:44
„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta”
Citește mai mult
„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
rapid bucuresti derby petrolul ploiesti liga 1 u cluj Andrei Vochin
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
16:52
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share