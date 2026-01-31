Cel mai vechi derby din Liga 1 Duelul dintre Rapid și Petrolul nu este cea mai veche întâlnire din Liga 1. Cum stă situația din punct de vedere istoric

Andrei Vochin contrazice ceea ce se știa până acum despre Rapid - Petrolul, considerat cel mai vechi derby din Liga 1.

Meciul Rapid - Petrolul este considerat cel mai vechi derby din Liga 1, motiv pentru care poartă și denumirea de „Primvs Derby”, însă Andrei Vochin, oficial FRF, contrazice ceea ce se știa până acum.

Andrei Vochin: „Rapid - U Cluj este cel mai vechi derby”

Oficialul FRF a transmis că derby-ul dintre Rapid și Petrolul nu poate fi cel mai vechi, întrucât ploieștenii s-au înființat în 1952, continuând istoria creată de echipa Flacăra, care provine, la rândul ei, din Juventus București.

„Este cel mai vechi meci între actualele echipe din Superliga (n.r. Rapid - U Cluj).

Acum, controversa de unde pleacă? Cel care este numit primul derby, Petrolul-Rapid, poate fi considerat doar dacă mergem pe firul istoriei și vedem cum s-a creat Petrolul, care s-a creat în 1952 abia, trimițând echipa din București, Flacăra, care activa în București, au trimis-o să joace la Ploiești.

Această echipă Flacăra provenea din Juventus București, campioana României în sezonul 1929-1930. Titlu care, până la urmă, cu acte, a fost atribuit tot Petrolului. Acela ar fi primul titlu al Petrolului, când Petrolul nici nu știa că se numește Petrolul sau că Ploieștiul are vreo echipă.

Dar, pentru că partea juridică a tras această concluzie, în istorie Petrolul va rămâne și cu titlul respectiv. Va considera că primul meci între aceste echipe s-a jucat, de fapt, în meciul Juventus București-CFR București și ăsta ar fi fost primul meci din acel primvs derby”, a explicat Vochin, potrivit fanatik.ro.

4 titluri de campioană a cucerit Petrolul în Liga 1, cu tot cu cel atribuit de la Juventus București, ultimul fiind cucerit în 1966

Mai departe, Vochin a explicat că primul derby dintre giuleșteni și clujeni s-a disputat în 1933, atunci când noțiunea de „Petrolul” nu exista.

„Dar, dacă este să judecăm după ce știau oamenii în momentul ăla, când cele două echipe s-au întâlnit, adică în 1933, nu exista noțiunea de Petrolul Ploiești, dar noțiunea de Universitatea / Știința Cluj sau Rapid / CFR București, da, ei știau că CFR București este echipa muncitorilor din București, o echipă de mare tradiție, iar Știința Universitatea Cluj era echipa studenților, echipa oamenilor învățați din Cluj.

Iar acel prim meci s-a disputat în noiembrie 1933 (n.r. Rapid vs U Cluj) și între echipele care joacă acum în prima ligă, după părerea mea, este disputa cu cea mai mare longevitate din momentul ăsta, pentru că, așa cum spuneam, primul meci a jucat în noiembrie 1933, a fost o victorie a celor de la Universitatea Cluj cu 2 la 1, goluri marcate de Grațian Sepi, de Silviu Ploeșteanu și de Ștefan Boblea”, a mai spus Vochin.

