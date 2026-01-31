Întăriri pentru play-out Petrolul a transferat un fost campion din Superliga

Nana Boateng (31 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a semnat cu Petrolul Ploiești.

Boateng a rămas fără echipă în vara lui 2025, iar acum se va alătura lotului condus de Eugen Neagoe.

Petrolul traversează o perioadă foarte dificilă în Liga 1, iar punctul obținut vineri cu Dinamo, scor 1-1, menține echipa, cel puțin temporar, deasupra liniei roșii.

Nana Boateng este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești

Boateng a rămas fără echipă în vară, după despățirea de sud-coreenii de la Jeonbuk, iar acum a semnat cu Petrolul din postura de jucător liber de contract.

„Bun venit, Nana Boateng! FC Petrolul Ploiesti a ajuns la un acord cu jucatorul Nana Boateng (31 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru un sezon și jumătate. Campion cu CFR Cluj în 2022, Boateng revine, astfel, în Superliga, după ce, ultima dată, a activat în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai.

Născut la Accra, în Ghana, Bismark Adjei-Boateng și-a făcut junioratul la Manchester City, club cu care s-a aflat sub contract până la începutul lui 2017, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Stromgodset (Norvegia), Colorado (SUA) și KUPS (Finlanda). Pe lângă titlul câștigat cu CFR, noul echipier al „lupilor” mai are în CV titlul in Norvegia, eventul campionat-cupa în Coreea de Sud, precum și Cupa Finlandei.

Bun venit, Nana Boateng!”, este mesajul transmis de Petrolul pe site-ul oficial.

Campion cu CFR Cluj în 2022, Nana Boateng a părăsit formația din Gruia în 2023, după ce a fost transferat la Jeonbuk, pentru o sumă de două milioane de euro.

FOTO. Dinamo - Petrolul 1-1 , ultimul meci jucat de ploieșteni

