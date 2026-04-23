Sezon încheiat pentru Lamine Yamal Barcelona a făcut anunțul! Ce spun catalanii despre participarea starului la CM 2026

Barcelona a confirmat, joi, că Lamine Yamal (18 ani) a suferit o accidentare la bicepsul femural al piciorului stâng.

Starul catalanilor a fost nevoit să părăsească terenul în finalul primei reprize ale duelului cu Celta Vigo (1-0), imediat după ce a obținut și a transformat penalty-ul care a adus toate cele trei puncte formației de pe Camp Nou.

Lamine Yamal ratează restul sezonului

Joi, după efectuarea mai multor teste medicale, Barcelona a confirmat accidentarea lui Yamal și a anunțat că Lamine va rata restul sezonului.

Totuși, este de așteptat ca acesta să fie apt pentru startul Cupei Mondiale.

„Testele efectuate joi au confirmat că jucătorul echipei principale, Lamine Yamal, a suferit o accidentare la mușchii ischiogambieri ai piciorului stâng.

Jucătorul va urma un tratament conservator. El va rata restul sezonului de campionat, dar se preconizează că va fi apt pentru Cupa Mondială”, se arată în comunicatul emis de Barcelona pe site-ul oficial.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului

Getafe (d) - 25 aprilie

Osasuna (a) - 2 mai

Real Madrid (a) - 10 mai

Alaves (d) - 13 mai

Betis (a) - 17 mai

Valencia (d) - 24 mai

În acest moment, catalanii sunt lideri în La Liga, cu 82 de puncte, nouă în fața rivalei Real Madrid, formație aflată pe locul secund.

