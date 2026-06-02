Târnovanu, în Grecia? Portarul de la FCSB ar putea ajunge la  Panathinaikos

Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul de la FCSB, ar putea face pasul la Panathinaikos, ocupanta locului #4 din prima ligă a Greciei.

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Intrat în dizgrația patronului Gigi Becali, Târnovanu ar putea părăsi gruparea bucureșteană în această perioadă de transferuri.

În ultimele zile s-a vorbit și despre un interes al celor de la Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi, fostul tehnician al „roș-albaștrilor”.

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Ștefan Târnovanu ar putea ajunge la Panathinaikos

După ce a revenit în poarta FCSB-ului ca urmare a accidentării suferite de Matei Popa, Ștefan Târnovanu ar putea pleca de la gruparea bucureșteană.

Potrivit digisport.ro, portarul ar fi intrat în atenția celor de la Panathinaikos, unul dintre cele mai titrate cluburi din Grecia.

După plecarea lui Rafa Benitez, conducerea de la Panathinaikos l-a instalat ca antrenor principal pe danezul Jacob Neestrup. Acesta ar dori neapărat să transfere un portar, Târnovanu fiind unul dintre primii jucători aflați pe listă.

În această vară Panathinaikos se va despărți de Alban Lafont, cel care va reveni la Nantes după ce a fost împrumutat în Grecia.

De asemenea, și Lucas Chavez ar urma să plece, astfel că ar mai rămâne un singur portar în lot, Konstantinos Kotsaris.

În acest context, Panathinaikos este practic obligată să transfere cel puțin un portar.

3,8 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

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