Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus Desemnat Tânărul sportiv al anului: „Când transmit un mesaj, încerc să o fac cu sens. Uneori greșesc, am doar 18 ani”

Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a fost premiat, luni seară, în cadrul Galei Laureus, care a avut loc la Madrid .

. Tânărul fotbalist a vorbit despre distincția primită, dar și despre prima participare a sa la Campionatul Mondial.

Luni, în cadrul Galei Laureus, Lamine Yamal a fost desemnat Cel mai bun tânăr sportiv al anului. La acest eveniment au fost premiați și alți sportivi celebri, precum Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka sau Lando Norris.

Aceste premii sunt considerate „Oscarurile sportului”.

Lamine Yamal, despre premiul primit: „Sunt mândru”

Conform marca.com, Lamine Yamal a vorbit despre premiul primit la Gala Laureus: „Sunt mândru că Academia îmi oferă acest premiu și că e primul pe care îl câștig”.

Starul Barcelonei a explicat, mai apoi, ce înseamnă responsabilitatea de a avea un asemenea statut la o vârstă așa fragedă.

„Îți este greu să conștientizezi la început că este o responsabilitate și că nu îți permiți să greșești, pentru că ești un exemplu pentru mulți copii. Dar eu o văd ca pe ceva pozitiv.

De aceea, atunci când transmit un mesaj, încerc să o fac cu sens și cu intenția de a ajuta cât mai mulți oameni. Ținând cont de asta, sigur voi mai greși uneori, am doar 18 ani”, a mai declarat Lamine Yamal.

Suntem o altă generație. Fotbalul nu mai e la fel, iar oamenii sunt interesați și de ceea ce faci în afara terenului, iar mie îmi place această schimbare. Îmi place să arăt și partea asta Lamine Yamal, jucător Barcelona

Lamine Yamal: „Am visat încă din copilărie să joc la un Campionat Mondial”

Spania s-a calificat la Campionatul Mondial din vară și se află în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Lamine Yamal este nerăbdător să îmbrace tricoul Spaniei la Campionatul Mondial:

„Sunt foarte entuziasmat. Am visat încă din copilărie să joc la un Campionat Mondial, să-mi văd mama în tribune, să reprezint naționala. Vor fi două luni care vor trece foarte repede și, bineînțeles, sper să devenim campioni”.

Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și este găzduit de trei țări: SUA, Canada și Mexic.

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

În acest sezon, Lamine Yamal a înscris 23 de goluri și a oferit 18 pase decisive în 44 de meciuri jucate pentru Barcelona.

Starul catalanilor are o prestație la fel de bună ca în sezonul trecut, atunci când a marcat de 18 ori și a dat 25 de pase de gol în 55 de meciuri.

