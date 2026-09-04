Cât a plătit FCSB pentru Korenica Ultimele detalii oferite de Ioan Varga: „Se va ajunge la mai mult”

FCSB a oficializat, vineri, transferul lui Meriton Korenica (29 de ani), unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj.

Cât au plătit roș-albaștrii pentru mutarea internaționalului kosovar, mai jos în articol.

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FCSB a făcut mutări importante pe piața transferurilor: Korenica și Denis Drăguș au fost deja prezentați, iar Karlo Muhar, și el fost jucător la CFR Cluj, urmează să fie anunțat.

Cât a plătit FCSB pentru transferul lui Meriton Korenica

Inițial, FCSB a fost dispusă să ofere 500.000 de euro pentru transferul Korenica. Și Craiova a intrat pe fir și a pus pe masă suma de 800.000 de euro pentru kosovar, dar patronul Ioan Varga a refuzat ambele oferte.

Deși Varga și-ar fi dorit 2 milioane de euro pentru a-l lăsa pe Meriton Korenica să plece, situația critică de la CFR Cluj și contractul jucătorului care urma să expire anul viitor l-au determinat pe finanțator să scadă prețul.

Ioan Varga i-a stabilit ulterior prețul jucătorului, 1,5 milioane de euro, dar a ajuns în cele din urmă la o înțelegere cu Gigi Becali.

„Eu nu am participat la negocieri. Le-am spus să mă sune doar când totul este rezolvat. Nu e 700.000. Se va ajunge la mai mult”, a spus Ioan Varga, conform prosport.ro.

Suma totală de transfer va ajunge la minimum un milion de euro, dacă FCSB va câștiga titlul și va ajunge în grupele unei competiții europene . În plus, CFR Cluj va păstra și 20% dintr-un viitor transfer al lui Korenica.

Despre acest subiect a scris și GOLAZO.ro, în urmă cu două zile.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, conform Transfermarkt

Korenica ajunsese la CFR Cluj în vara lui 2024 și mai avea contract cu formația ardeleană până în 2027.

Kosovarul a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive. În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

Înainte de a ajunge în România, Korenica a evoluat la Shkendija Tetovo, Metalurg Skopje, Manisa, FC Liria, FC Prishtina și FC Ballkani.

Transferul vine cu o zi înaintea derby-ului Dinamo - FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

Dintre cele trei achiziții anunțate de Becali, Korenica este și cel care are cele mai mari șanse să intre imediat în calculele lui Marius Baciu, fiind la zi cu pregătirea și cu meciurile oficiale.

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