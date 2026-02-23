Sezon încheiat pentru Loftus-Cheek? Diagnosticul crunt primit de jucătorul lui AC Milan după accidentarea teribilă din meciul cu Parma +10 foto
Sezon încheiat pentru Loftus-Cheek? Diagnosticul crunt primit de jucătorul lui AC Milan după accidentarea teribilă din meciul cu Parma

Publicat: 23.02.2026, ora 11:02
Actualizat: 23.02.2026, ora 11:03
  • AC Milan a oferit informații noi despre starea lui Ruben Loftus-Cheek (30 de ani), după accidentarea suferită la începutul meciului cu Parma de duminică, scor 0-1.
  • Ce diagnostic a primit mijlocașul englez, în rândurile de mai jos.

După doar 10 minute jucate în partida din etapa 26 din Serie A, Ruben Loftus-Cheek a suferit o accidentare teribilă, fiind scos cu targa de pe teren și transportat imediat la spital.

AC Milan - Parma 0-1. Loftus-Cheek va fi operat

În timpul unui atac al lui AC Milan, Loftus-Cheek se afla în careul Parmei, încercând să profite de o centrare a lui Saelemaekers, când a fost lovit puternic în maxilar de portarul Edoardo Corvi.

Goalkeeperul a încercat să respingă balonul și l-a izbit, fără intenție, pe mijlocașul lui Allegri. Englezul s-a prăbușit pe gazon și nu s-a mai putut ridica.

Membrii staff-ului medical au intervenit rapid și, după ce l-au examinat pe fotbalist, i-au fixat gâtul cu un guler cervical și l-au scos pe targă.

Englezul a fost transportat la spital și a fost supus mai multor investigații, iar diagnosticul e crunt: Loftus-Cheek a suferit o fractură a dinților din maxilar și a osului alveolar, în care aceștia sunt fixați.

„În urma investigațiilor efectuate, Ruben Loftus-Cheek nu a suferit un traumatism cranian cu comoție și nu și-a pierdut cunoștința.

Totuși, lovitura a provocat fractura dinților superiori și a osului alveolar de la nivelul maxilarului. Va fi supus unei intervenții chirurgicale”, este comunicatul clubului AC Milan, citat de gazzetta.it.

Presa din Italia scrie că este posibil ca Ruben Loftus-Cheek să nu mai poată juca în restul sezonului.

În actuala stagiune, mijlocașul englez a bifat 27 de apariții pentru AC Milan în toate competițiile, a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

10 milioane de euro
este cota de piață a lui Ruben Loftus-Cheek, conform Transfermarkt

Milanezii se află pe locul secund în Seria A, cu 54 de puncte acumulate după 26 de etape. Interul lui Cristi Chivu este lider, care are cu 10 puncte în plus.

