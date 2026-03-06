Pretenții mari pentru Baiaram Câți bani cere Craiova pentru vedeta din Bănie + „Nu mi se pare inspirată declarația”

Impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova.

Fostul fotbalist a declarat că oltenii au refuzat oferte importante din străinătate și a vorbit despre suma pe care și-ar dori-o clubul din Bănie pentru transferul atacantului

Câți bani cere Craiova pentru Ștefan Baiaram

„Universitatea a refuzat oferte și de 4 milioane de euro pentru Baiaram. Asta a venit de la mine. Înțeleg că au mai fost și altele, de 5 milioane. Nu știu dacă e adevărat.

În trecut, am vorbit cu o echipă din Spania pentru Baiaram, dar era departe de suma pe care o cerea Craiova”, a spus Pleșan, conform gsp.ro.

Întrebat dacă Universitatea Craiova cere acum peste 5 milioane de euro în schimbul lui Baiaram, Pleșan a răspuns: „Așa mă gândesc”.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, fotbalist care a înscris 12 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 38 de meciuri jucate în acest sezon

Pleșan, care a jucat în străinătate la Volga Nizhny Novgorod (Rusia), a vorbit despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina Baiaram în afara țării.

„Baiaram e un jucător cu calități, dar în străinătate nu e ca în România. Acolo toți sunt egali, trebuie să muncești de două ori mai mult decât un fotbalist local, nu stă nimeni după tine.

Cred că cea mai mare problemă a jucătorilor români e că au fost ținuți prea mult în brațe, iar când ies afară și se lovesc de realitate au probleme de adaptare.

Le trebuie mult mai mult timp. În străinătate nu există episoade precum acela în care Baiaram a trântit ușa pentru că Rădoi nu-l titularizase. Acolo nu stă nimeni la discuții cu tine. E de apreciat ce a făcut Rădoi atunci, din punctul meu de vedere”, a mai declarat impresarul.

FOTO. U Craiova - CFR. Coelho a intrat pe teren după golul lui Baiaram

„Nu mi se pare inspirată declarația”

La finalul partidei cu CFR Cluj (3-1), meci disputat în sferturile Cupei României, Ștefan Baiaram a declarat că va pleca de la Universitatea Craiova: „Cu siguranță voi pleca în vară”

Impresarul a subliniat că, în fotbalul modern, cluburile analizează în detaliu profilul unui jucător înainte de a investi milioane de euro și consideră că declarația fotbalistului a fost nepotrivită.

„Nu mi se pare inspirată declarația lui Baiaram, dar el știe mai bine. Din punctul meu de vedere, întâi trebuie să fii concentrat să câștigi campionatul și Cupa, să-ți îndeplinești obiectivele.

Dacă aș fi fost în locul lui, nu aș mai vorbi despre plecare. Și ca să pleci trebuie să existe niște sume de transfer. E posibil să fie un acord, dar nu am informația asta.

În plus, contează foarte mult și evoluția lui. Suma pentru el nu e mică, iar în ziua de azi lumea verifică foarte mult un jucător. De la postările pe Instagram până la familie, educație, limbi străine, cluburile serioase verifică lucrurile astea”, a mai explicat Pleșan.

