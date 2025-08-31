Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților”

CFR CLUJ - FCSB. Florin Tănase (30 de ani) a prefațat derby-ul din Gruia.

Florin Tănase își dorește ca FCSB să continue pe un trend ascendent, după ce a obținut calificarea în faza principală din Europa League, la mijlocul săptămânii trecute.

CFR CLUJ - FCSB. Florin Tănase: „Va fi derby-ul răniților!”

Înaintea partidei din Gruia, ambele formații stau rău pe plan intern.

Cele două echipe au acumulat doar câte 5 puncte în startul sezonului și ocupă locul 14, respectiv 13. De precizat că ardelenii au un meci mai puțin disputat, după ce și-au amânat partida cu Csikszereda.

„Va fi derby-ul răniților! Meci important, CFR Cluj este o echipă puternică, părerea mea. CFR Cluj este o echipă puternică, părerea mea.

Va fi dificil, jucam în deplasare. Ei își vor dori, cu siguranță, să-și revină, la fel ca noi. O sa fie o partidă interesantă” a declarat Florin Tănase într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

O să fie un meci între două echipe bune, mature și cu experiență. Cine va marca primul o să câștige Adrian Șut, mijlocaș FCSB

Mihai Popescu: „Au fost momente în care greșeam și voiam să dispar”

Stoperul celor de la FCSB a fost întrebat despre erorile comise de-a lungul carierei.

„Am făcut multe greșeli în carieră. Încerc să nu mai fac, mai ales greșeli care să ducă la gol. Dar au fost momente în care greșeam și voiam să dispar după acel moment.

Când echipa mea primește gol am nervi, apoi încerc să mă motivez. Încerc să refac faza, mă uit către cer” a declarat Mihai Popescu.

