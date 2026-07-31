Ce facem în weekend Evenimente sportive între 31 iulie - 2 august în marile orașe din România
Special

Ce facem în weekend Evenimente sportive între 31 iulie - 2 august în marile orașe din România

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 09:01
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 09:01
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekendul 31 iulie - 2 august.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

„Am fost excluși pentru că am votat Ilie Drăgan” Un club  acuză FRF de represalii: „Motivul este unul politic”
Citește și
„Am fost excluși pentru că am votat Ilie Drăgan” Un club acuză FRF de represalii: „Motivul este unul politic”
Citește mai mult
„Am fost excluși pentru că am votat Ilie Drăgan” Un club  acuză FRF de represalii: „Motivul este unul politic”

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 31 iulie - 2 august

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 31 iulie - 2 august.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 31 iulie

  • Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

Sâmbătă, 1 august

  • FC Voluntari - UTA (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Anghel Iordănescu
  • CS Afumați - CS Dinamo București (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Afumați
  • Metaloglobus - Metalul Buzău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Clinceni
  • Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

Duminică, 2 august

  • Rapid - CFR Cluj (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Giulești
  • Steaua București - CSM Slatina (fotbal, Liga 2), ora 16:00, stadion Ghencea
  • Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

TIMIȘOARA

Vineri, 31 iulie

  • Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

Sâmbătă, 1 august

  • Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

Duminică, 2 august

  • Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

IAȘI

Vineri, 31 iulie

  • Masa Critică Iași — Ediția de Iulie (plimbare comunitară pe două roți pentru susținerea infrastructurii de biciclete), ora 18:00, centrul orașului

Duminică, 2 august

  • Masa Critică 2.0 — Duminica în Familia Bicicliștilor (ciclism), ora 11:00, Palatul Roznovanu (Primăria Iași)

CRAIOVA

Vineri, 31 iulie

  • Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

Sâmbătă, 1 august

  • U Craiova - Petrolul (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Ion Oblemenco
  • Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

Duminică, 2 august

  • Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

ORADEA

Vineri, 31 iulie

  • Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

Sâmbătă, 1 august

  • FC Bihor - Unirea Slobozia (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Iuliu Bodola
  • Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

Duminică, 2 august

  • Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

CONSTANȚA

Vineri, 31 iulie

  • Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

Sâmbătă, 1 august

  • Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)
  • Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

Duminică, 2 august

  • Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)
  • Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

PLOIEȘTI

Duminică, 2 august

  • Reuniune Hipică (Curse de Trap & Galop), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

GALAȚI

Vineri, 31 iulie

  • Oțelul Galați - Dinamo (fotbal Liga 1), ora 21:30, stadion Oțelul

Sâmbătă, 1 august

  • „Alergăm pentru Iris Cristiana" (eveniment caritabil de alergare), ora 8:30, Grădina Publică Galați

Citește și

Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Jocurile Olimpice
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Citește mai mult
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
FRF își face propriul „DNA” Decizia luată de Comitetul Executiv în lupta împotriva corupției din fotbal
Special
09:10
FRF își face propriul „DNA” Decizia luată de Comitetul Executiv în lupta împotriva corupției din fotbal
Citește mai mult
FRF își face propriul „DNA” Decizia luată de Comitetul Executiv în lupta împotriva corupției din fotbal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
volei ciclism atletism fotbal
Știrile zilei din sport
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Diverse
09:03
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Citește mai mult
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Campionatul Mondial
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Citește mai mult
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Superliga
09:55
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Citește mai mult
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Stranieri
10:01
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Citește mai mult
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Diverse
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Citește mai mult
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Campionate
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Citește mai mult
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
B365
30.07
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Citește mai mult
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 31 rapid 14 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share