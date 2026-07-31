Ce facem în weekend Evenimente sportive între 31 iulie - 2 august în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekendul 31 iulie - 2 august.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 31 iulie - 2 august
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 31 iulie - 2 august.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 31 iulie
- Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București
Sâmbătă, 1 august
- FC Voluntari - UTA (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Anghel Iordănescu
- CS Afumați - CS Dinamo București (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Afumați
- Metaloglobus - Metalul Buzău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Clinceni
- Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București
Duminică, 2 august
- Rapid - CFR Cluj (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Giulești
- Steaua București - CSM Slatina (fotbal, Liga 2), ora 16:00, stadion Ghencea
- Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București
TIMIȘOARA
Vineri, 31 iulie
- Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda
Sâmbătă, 1 august
- Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda
Duminică, 2 august
- Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda
IAȘI
Vineri, 31 iulie
- Masa Critică Iași — Ediția de Iulie (plimbare comunitară pe două roți pentru susținerea infrastructurii de biciclete), ora 18:00, centrul orașului
Duminică, 2 august
- Masa Critică 2.0 — Duminica în Familia Bicicliștilor (ciclism), ora 11:00, Palatul Roznovanu (Primăria Iași)
CRAIOVA
Vineri, 31 iulie
- Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă
Sâmbătă, 1 august
- U Craiova - Petrolul (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Ion Oblemenco
- Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă
Duminică, 2 august
- Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă
ORADEA
Vineri, 31 iulie
- Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena
Sâmbătă, 1 august
- FC Bihor - Unirea Slobozia (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Iuliu Bodola
- Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena
Duminică, 2 august
- Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena
CONSTANȚA
Vineri, 31 iulie
- Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)
Sâmbătă, 1 august
- Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)
- Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)
Duminică, 2 august
- Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)
- Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)
PLOIEȘTI
Duminică, 2 august
- Reuniune Hipică (Curse de Trap & Galop), ora 10:00, Hipodromul Ploiești
GALAȚI
Vineri, 31 iulie
- Oțelul Galați - Dinamo (fotbal Liga 1), ora 21:30, stadion Oțelul
Sâmbătă, 1 august
- „Alergăm pentru Iris Cristiana" (eveniment caritabil de alergare), ora 8:30, Grădina Publică Galați