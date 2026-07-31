Ce facem în weekend Evenimente sportive între 31 iulie - 2 august în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekendul 31 iulie - 2 august.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 31 iulie - 2 august

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 31 iulie - 2 august.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 31 iulie

Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

Sâmbătă, 1 august

FC Voluntari - UTA (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Anghel Iordănescu

CS Afumați - CS Dinamo București (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Afumați

Metaloglobus - Metalul Buzău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Clinceni

Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

Duminică, 2 august

Rapid - CFR Cluj (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Giulești

Steaua București - CSM Slatina (fotbal, Liga 2), ora 16:00, stadion Ghencea

Cupa AMFB (Copii și Juniori), ora 10:00, baze sportive București

TIMIȘOARA

Vineri, 31 iulie

Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

Sâmbătă, 1 august

Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

Duminică, 2 august

Baschet 3x3 & Sport Urban City Celebration 2026 (baschet), ora 10:00, Terenul de pe Malul Begăi / Zona Uszoda

IAȘI

Vineri, 31 iulie

Masa Critică Iași — Ediția de Iulie (plimbare comunitară pe două roți pentru susținerea infrastructurii de biciclete), ora 18:00, centrul orașului

Duminică, 2 august

Masa Critică 2.0 — Duminica în Familia Bicicliștilor (ciclism), ora 11:00, Palatul Roznovanu (Primăria Iași)

CRAIOVA

Vineri, 31 iulie

Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

Sâmbătă, 1 august

U Craiova - Petrolul (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Ion Oblemenco

Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

Duminică, 2 august

Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 (handbal), ora 10:00, Sala Polivalentă

ORADEA

Vineri, 31 iulie

Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

Sâmbătă, 1 august

FC Bihor - Unirea Slobozia (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Iuliu Bodola

Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

Duminică, 2 august

Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică (gimnastică), ora 10:00, Oradea Arena

CONSTANȚA

Vineri, 31 iulie

Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

Sâmbătă, 1 august

Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)

Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

Duminică, 2 august

Aqua Challenge 2026 (înot în mare), ora 08:30, Plaja ZooM Beach (Constanța)

Campionatul Național al Cluburilor & Turneul Memorial „Doru Ghimeș” (volei plajă), ora 09:00, Plaja Mano Beach (Stațiunea Mamaia)

PLOIEȘTI

Duminică, 2 august

Reuniune Hipică (Curse de Trap & Galop), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

GALAȚI

Vineri, 31 iulie

Oțelul Galați - Dinamo (fotbal Liga 1), ora 21:30, stadion Oțelul

Sâmbătă, 1 august

„Alergăm pentru Iris Cristiana" (eveniment caritabil de alergare), ora 8:30, Grădina Publică Galați

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