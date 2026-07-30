Aici duce trufia Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Conference League

Aici duce trufia Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 21:35
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 21:35
  • AUDA - FCSB 4-1 (în tur 3-2). „Roș-albaștrii” au trăit cea mai mare umilință din ultimii 23 de ani, fiind eliminați de locul 3 din Letonia.
  • Înainte de acest moment, șefii clubului s-au întrecut la TV în declarații arogante și în reacții dure la adresa celor care subliniau că FCSB are nevoie de transferuri.
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FCSB e afară din Europa după douar două meciuri! Eliminată de o echipă care nu există în fotbalul european.

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Aici duce trufia! Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa

Înainte ca dezastrul să se producă, o parte dintre suporterii „roș-albaștrilor” și-au exprimat nemulțumirea față de campania modestă de achiziții și au atras atenția că lotul este prea subțire pentru obiectivele europene.

În urmă cu 3 săptămâni, când FCSB îi adusese doar pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore. De atunci s-au mai alăturat și Aymen Boutoutaou, Dylan Batubinsika și Luca Stancu, însă doar algerianul a adunat peste 100 de minute.

În momentul în care a auzit de plângerile fanilor, MM a început să țipe în studioul Prima Sport:

„Am explicat clar. Jucătorii buni nu pot fi luați acum. Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi, doar de dragul de a aduce jucători, ca să nu se mai enerveze ăștia care sunt foarte nervoși. Îi îndemn la calm.

Știu că lotul e subțire. Am spus de atâtea ori că mai vrem 4 jucători. Ce să mai fac? Să vin să desenez, să fac schițe? Hai să luăm un creion și să desenez! Dacă sunt nemulțumiți, să se uite la emisiune! Am spus clar că vor mai veni 4 jucători! De fapt 3, că unul a venit deja”.

Miercuri îi ironiza pe letoni!

Președintele CA de la FCSB a oferit declarații și cu o zi înainte de meci și a râs de adversara echipei sale:

Ăia sunt slabi, ce să mai vorbim? Ce viteză? Hai, mă, nişte bezmetici. Ne-am surprins cu prostii mari, dar nu cred că se pot întâmpla din nou”.

Reacția sa venea la câteva zile după o aroganță asemănătoare făcută de Gigi Becali. Patronul FCSB anunțase că își dorește ca toate echipele românești să iasă din Europa, mai puțin FCSB.

„Eu cred că ne vom califica noi. Craiova se califică oricum, nu? Ei se vor califica în Europa League (n.r. dacă sunt eliminați de Levski). Eu așa cred. Adică eu cred ce vreau, ce-mi doresc eu. Știu că nu era asta întrebarea, dar a fost 1-0 și vreau să se termine așa. Levski a bătut 1-0, e echipă slabă?

Voi vreți să se califice și celelalte, normal, n-aveți concurență cu ele. Eu nu vreau. Eu vreau ca toate să iasă. Nu vreau ajutor la coeficient, vreau să vină toate în cap. De aia îmi dă Dumnezeu, de m-a bătut Auda.

Nu înțelegeți că sunt un om rău? Așa sunt eu, păcătos. Ce să fac dacă nu pot să mă schimb? Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. De-asta nici nu mă uit. Știți de ce? Mă gândesc că acolo sunt niște copii români, ortodocși de ai mei și eu sunt împotriva lor.

Prefer să nu mă uit ca să-mi stăpânesc răutatea. Eu recunosc adevărul. Hai că poate vin în cap toți și mă calific doar eu. Poate e invers? Păi, așa trebuie să-mi facă Domnul ca să mă învăț minte”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

După umilința cu Auda, Becali s-a căit la Voyo: „Ce-am câștigat dacă a pierdut Craiova? Uite ce s-a întâmplat. Ăia măcar mai au o șansă”.

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