Lacrimi și frustrare Scandal în vestiar la Iași după retrogradare: „Nu trag la aceeași căruță!” + Bordeianu plângea la interviu

METALOGLOBUS - POLI IAȘI 1-0 (în tur 1-1). Tensiunea în vestiarul moldovenilor după retrogradarea în Liga 2.

Mihai Bordeianu (33 de ani) a plâns în timpul interviului de la finalul meciului, în timp ce Alin Roman (31 de ani) i-a atacat pe străinii din lot.

Politehnica Iași a retrogradat în liga secundă, după ce a pierdut returul barajului de menținere/promovare în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0.

METALOGLOBUS - POLI IAȘI. Mihai Bordeianu, în lacrimi după retrogradare

La finalul meciului, Mihai Bordeianu, căpitanul echipei, a vorbit despre eșec.

„Nu se aștepta nimeni. Trebuia să fim mai încrezători în noi. În meciul tur am avut șansele noastre, dar nu le-am fructificat. Pot să spun că fotbalul e nedrept, dar nu avem ce să mai facem. Ne-au bătut din două șuturi pe poartă.

O seară foarte tristă. La gol eram în duel și mi-a căzut mingea pe spate. Nu vreau să învinovățesc pe nimeni. Am fost o echipă, dar ăsta a fost rezultatul.

Din toate ocaziile, dacă deschideam scorul, altfel era meciul. Săptămâna trecută am avut un discurs dur, poate mult prea dur. E ușor să dăm vina unii pe alții, dar acum s-a terminat.

Cred că ar trebui să ne uităm fiecare în oglindă. Lucrurile pe care le-am făcut pe parcursul anului trebuie să ne dea mult de gândit.

Poate pentru mine se încheie totul aici, dar cei tineri trebuie să învețe din greșelile noastre. La cum a fost cariera mea, e păcat că se termină cu o retrogradare. Nu știu ce o să fac din sezonul viitor. Îmi pare rău, dar asta este”, a declarat Mihai Bordeianu.

Alin Roman îi atacă pe străini: „Nu trag la aceeași căruță!”

Alin Roman a venit furios în fața microfoanelor și a pus tunurile pe colegii veniți din afara României.

„Ne-a lipsit unitatea. Sunt foarte dezamăgit. Ar fi trebuit de sezonul trecut, noi tot am zis să fie un nucleu să putem construi pe el. Nu am nimic, Doamne ferește!, cu străinii, chiar nu am nimic, doar că e clar că nu poți să-i motivezi.

Își fac grupulețele lor și nu trag la aceeași căruță, asta e. Nu sunt ei de vină. Eu sunt principalul vinovat. Am ratat penalty, nu am reușit să dau gol, să-mi pun colegii mai mult în valoare.

E cea mai neagră zi de când joc fotbal, chiar nu îmi găsesc cuvintele. Chiar îmi pare rău pentru ieșeni, meritau mult mai mult”, a declarat Roman.

VIDEO. Bucurie în vestiarul lui Metaloglobus după promovarea în Liga 1

