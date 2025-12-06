FCSB - Dinamo. Giani Kiriță (48 de ani), fost căpitan al „câinilor”, a transmis un avertisment echipei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani) înaintea derby-ului din etapa #19.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

FCSB - Dinamo. Giani Kiriță: „Să nu ne culcăm pe-o ureche”

Chiar dacă FCSB se află pe locul 9 în campionat și are cu 10 puncte mai puțin decât Dinamo, Giani Kiriță le-a transmis „câinilor” să nu trateze derby-ul cu superficialitate.

„E un meci pe care trebuie să îl câștigăm. E o opțiune bună de a te lupta la titlu, e drum lung până la titlu, dar șanse sunt.

Meciul ăsta e important, în primul rând, ca moral pentru suporteri, pentru jucători, pentru toată lumea, mai ales că în ultimul meci i-am bătut, deci ar trebui să avem moralul destul de bun.

Nu cred că îi mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta. E un moment când chiar trebuie bătuți, ei sunt la pământ din toate punctele de vedere.

Dar atenție mare, atenție mare! Să nu uităm că este un derby, să nu uităm că jucătorii se mobilizează în astfel de meciuri și să nu ne culcăm pe o ureche ”, a spus Giani Kiriță, conform iamsport.ro.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

Giani Kiriță: „Toată lumea are o parte de vină”

Întrebat dacă Elias Charalambous este vinovat pentru rezultatele slabe ale celor de la FCSB, Giani Kiriță a precizat:

„Din moment ce echipa merge rău, rezultatele sunt tot timpul negative, clar că toată lumea are o parte de vină, inclusiv antrenorul”.

În derby e greu să alegi o favorită: Dinamo e mai mult o echipă, FCSB are mai multe individualități. La FCSB te aștepți ca jucătorii să creeze ceva, iar la Dinamo te aștepți ca prin acest spirit de echipă format de Kopic și Florentin Petre să nu renunțe, să vezi ambiție Ciprian Marica, fost jucător la Dinamo și FCSB

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

De-a lungul carierei, Giani Kiriță a jucat în 151 de partide pentru Dinamo. Acesta a câștigat și 5 trofee alături de „câini”: două titluri (2000 și 2002) și trei Cupe ale României (2000, 2001 și 2003).

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 18 36 3 Dinamo 18 34 4 U Craiova 18 33 5 FC Argeș 18 30 6 Oțelul Galați 19 27 7 Farul Constanța 18 26 8 UTA Arad 18 25 9 FCSB 18 24 10 U Cluj 18 24 11 Petrolul Ploiești 18 19 12 CFR Cluj 18 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 18 12 16 Metaloglobus București 18 8

