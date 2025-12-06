Kiriță despre derby  Fostul căpitan vrea ca roș-albii să speculeze forma slabă a campioanei: „Nu-i mai prindem  într-un moment mai rău decât ăsta” +25 foto
Kiriță despre derby Fostul căpitan vrea ca roș-albii să speculeze forma slabă a campioanei: „Nu-i mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta"

06.12.2025, ora 15:43
  • FCSB - Dinamo. Giani Kiriță (48 de ani), fost căpitan al „câinilor”, a transmis un avertisment echipei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani) înaintea derby-ului din etapa #19.
  • Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la 20:30.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

FCSB - Dinamo. Giani Kiriță: „Să nu ne culcăm pe-o ureche”

Chiar dacă FCSB se află pe locul 9 în campionat și are cu 10 puncte mai puțin decât Dinamo, Giani Kiriță le-a transmis „câinilor” să nu trateze derby-ul cu superficialitate.

„E un meci pe care trebuie să îl câștigăm. E o opțiune bună de a te lupta la titlu, e drum lung până la titlu, dar șanse sunt.

Meciul ăsta e important, în primul rând, ca moral pentru suporteri, pentru jucători, pentru toată lumea, mai ales că în ultimul meci i-am bătut, deci ar trebui să avem moralul destul de bun.

Nu cred că îi mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta. E un moment când chiar trebuie bătuți, ei sunt la pământ din toate punctele de vedere.

Dar atenție mare, atenție mare! Să nu uităm că este un derby, să nu uităm că jucătorii se mobilizează în astfel de meciuri și să nu ne culcăm pe o ureche”, a spus Giani Kiriță, conform iamsport.ro.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

Giani Kiriță: „Toată lumea are o parte de vină

Întrebat dacă Elias Charalambous este vinovat pentru rezultatele slabe ale celor de la FCSB, Giani Kiriță a precizat:

„Din moment ce echipa merge rău, rezultatele sunt tot timpul negative, clar că toată lumea are o parte de vină, inclusiv antrenorul”.

În derby e greu să alegi o favorită: Dinamo e mai mult o echipă, FCSB are mai multe individualități. La FCSB te aștepți ca jucătorii să creeze ceva, iar la Dinamo te aștepți ca prin acest spirit de echipă format de Kopic și Florentin Petre să nu renunțe, să vezi ambiție Ciprian Marica, fost jucător la Dinamo și FCSB

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

De-a lungul carierei, Giani Kiriță a jucat în 151 de partide pentru Dinamo. Acesta a câștigat și 5 trofee alături de „câini”: două titluri (2000 și 2002) și trei Cupe ale României (2000, 2001 și 2003).

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1834
4U Craiova1833
5FC Argeș1830
6Oțelul Galați1927
7Farul Constanța1826
8UTA Arad1825
9FCSB1824
10U Cluj1824
11Petrolul Ploiești1819
12CFR Cluj1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1812
16Metaloglobus București188

derby dinamo liga 1 Giani Kirita fcsb
