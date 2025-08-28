Rădoi le-a cerut scuze  Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii:  „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram” +21 foto
  • U Craiova - Bașakșehir 3-1Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre calificarea obținută de elevii săi în faza principală a Conference League.

Mirel Rădoi a cerut scuze pentru impresia creată că și-ar fi subestimat propriii jucători în fața adversarilor turci.

U Craiova - Bașakșehir 3-1. Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi pentru că i-a subestimat

Oltenii au obținut prima calificare în cupele europene, de la revenirea în prima ligă.

„E o seară magică pentru echipă, pentru club, pentru suporterii Universității Craiova. Nu vreau să par lipsit de modestie, dar, așa cum am repetat înainte de această «dublă», nu cred că e o mare performanță pentru mine, cât pentru tot ceea ce înseamnă Oltenia”, a declarat Rădoi, la Prima Sport.

Apoi, tehnicianul le-a cerut scuze jucătorilor săi.

„Să știți că m-am gândit și eu la multe lucruri, am fost aproape acolo. Acum, poate nu întâmplător am câștigat 2-1 acolo, nu întâmplător a fost acel gol primit. Poate tocmai ca să ne țină foarte concentrați pentru acest retur.

Și am reușit cumva să câștigăm și în seara asta. Apropo de asta, le-am spus și băieților și vreau să o spun și public, pentru că pot să-mi asum anumite lucruri.

Din dorința de a-i păstra concentrați și de a-i face să înțeleagă valoarea adversarului, cred că am făcut o mare greșeală și le-am transmis-o, și mi-am cerut scuze”, a mai declarat Rădoi.

Cred că e posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noștri. Pentru că ceea ce am văzut în teren în seara asta, după a doua partidă câștigată acolo, cred că trebuia să punem mai mult accent pe echipa noastră decât am făcut-o pe adversar. Dar, încă o dată, n-a fost intenția mea. În timpul partidei mi-am dat seama, pentru că n-am avut nicio emoție nici la 1-0, nu știu de ce. Mirel Rădoi

De asemenea, tehnicianul l-a felicitat pe Alexandru Mitriță, fostul golgheter al oltenilor, care s-a transferat Zhejiang FC.

„Pe această cale țin să-l felicit și pe Mitriță, pentru că a fost alături de noi și, în mare parte, i se datorează parcursul nostru din campionat, pentru a putea să jucăm aceste meciuri.

Să sperăm că, de acum încolo, nu ne vom mulțumi cu această calificare”.

Întrebat de ce a ales să rămână pe bancă pentru a analiza meciul împreună cu staff-ul, în loc să meargă la vestiare cu echipa la pauză, Rădoi a răspuns:

„Au fost momente de joc în care am întâmpinat dificultăți, pentru că, vrem sau nu să acceptăm, adversarul a fost unul mai valoros individual, cel puțin pe hârtie, decât noi.

Și de asta mi-am cerut scuze față de ei, că poate i-am subestimat. Pentru că să bați de două ori o echipă valoroasă nu e la îndemâna oricui, vă spun sincer.

A trebuit să vedem niște imagini, să le reglăm, să le punem pe monitor în vestiar, ceea ce ne-a ajutat pentru repriza a doua. Pentru că și ei încercau să schimbe anumite lucruri și e greu să te faci auzit de pe margine”, a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi, despre Baiaram: „Sper să-l vindem! A vrut să joace”

Rădoi a vorbit și despre situația lui Baiaram, care a marcat golul de 2-1 deși era incert și a intrat pe teren accidentat:

„Acum sper să-l vindem (n.r. - râde). După meciul din seara asta sper să-l vindem. A vrut să joace, a fost dorința lui. Noi am zis că nu putem.

Sunt în situația în care, ca fost jucător, am fost manipulat emoțional să pot să joc și când nu puteam să o fac. Și știu ce au însemnat după aceea, pentru mine, două operații la genunchi.

Nu vreau să fiu în această situație și, de fiecare dată când jucătorii simt ceva din punct de vedere medical, le spun că nu vreau să pun presiune pe ei. Ei trebuie să decidă singuri cu doctorul”.

Nu vreau să apelez la ei, pentru că nu vreau, mai târziu, să sufere în carieră din cauza unui meci sau a cerinței mele. Mirel Rădoi

Deși în ultimele meciuri a avut de mai multe ori ieșiri nervoase, tehnicianul a rămas calm pe tot parcursul partidei. Acesta a explicat că a făcut-o pentru elevii săi:

„Am vorbit și la conferință și am zis: trebuie să fim calmi, pentru că atmosfera va fi una incendiară, cum a fost.

Și de foarte multe ori le-am spus: «Aveți probleme? Uitați-vă la mine, pe margine și încerc să vă transmit eu». Și atunci, dacă ei mă vedeau pe mine în anumite ipostaze, poate și lor le transmiteam această stare mai departe”

Poate și pentru mine acum e o lecție despre cum ar trebui să mă comport pe viitor. Mirel Rădoi

Întrebat despre transferuri, tehnicianul a spus:

„Cu siguranță că vor mai veni jucători. Avem nevoie de un fundaș central, probabil un număr șase, poate și un… adică, cu siguranță și un atacant.

Cred că, în situația asta, 2-3 jucători, măcar dacă nu e un număr șase, trebuie să fie un fundaș central care poate să joace și număr șase, sau invers”

Rădoi a precizat că sărbătoarea la Craiova va ține până mâine seară, când vor avea următorul antrenament.

Am mutat antrenamentul. Antrenamentul o să fie mâine seară. Până mâine seară. După aceea o să vedem, în funcție de feedback-ul medical din partea doctorului și a departamentului medical, pe cine putem conta la Botoșani. Pentru că, chiar și cu o înfrângere, putem termina această pauză competițională pe prima poziție. E foarte important și meciul de la Botoșani. Mirel Rădoi

