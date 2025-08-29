Regretul Champions League Ce au spus Darius Olaru și Adrian Șut, după ce au eliminat Aberdeen

FCSB - Aberdeen 3-0 (2-2 în tur). Darius Olaru (27 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre cea de-a doua calificare obținută consecutiv în Europa League.

După startul dezamăgitor de sezon, când a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, FCSB a reușit să se trezească și să încheie calificările în picioare.

FCSB - Aberdeen 3-0 . Darius Olaru: „Putem spune că suntem mai fericiți”

Elevii lui Elias Charalambous au pierdut șapte meciuri din cele 16 jucate în acest sezon, ratând calificarea în turul trei al preliminariilor Champions League.

„Acum putem spune că suntem mai fericiți. Sper eu, odată cu această calificare, să trecem de această pasă proastă prin care am trecut.

Sper să legăm două rezultate pozitive și, sincer, doar la asta mi-e gândul acum”, a spus Olaru, la Prima Sport.

Întrebat cât de importantă este calificarea în faza principală a Europa League pentru ei, căpitanul campioanei României a răspuns:

E important pentru noi pentru că în aceste meciuri ne arătăm valoarea, jucând cu adversari de nivelul nostru chiar mai buni. Am văzut anul trecut cum am fost, ne-am simțit foarte bine și vrem din nou în acest an să facem o figură frumoasă în Europa și să adunăm rezultate bune pentru țară. Darius Olaru

Deși a marcat de două ori cu Aberdeen, Olaru consideră că golul înscris sezonul trecut împotriva lui LASK (2-1), care a calificat FCSB în faza principală a Europa League, rămâne mai important.

„Cred că tot acela rămâne pentru mine mai important pentru că cumva a fost pe final de meci, a fost mai important decât în această seară, dar mă bucur din nou că am reușit să-mi ajut echipa să ne calificăm mai departe.

Cum am spus, am trecut printr-o perioadă proastă și sper eu cu această calificare să trecem peste acest lucru”.

De asemenea, Olaru a compătimit-o pe CFR Cluj, care a pierdut în fața lui Hacken și a fost eliminată din cursa pentru cupele europene, scor general 7-3.

„Din păcate pentru ei nu au reușit să se califice, dar știu că duminică ne va aștepta cu totul și cu totul alt meci.

Trebuie să dăm totul pe teren și, cum am spus, să legăm două rezultate pozitive. Pentru noi ar fi foarte important”, a mai spus Olaru.

Adrian Șut: „Din păcate, obiectivul era Champions League”

Adrian Șut e fericit că, deși formația roș-albastră nu și-a îndeplinit obiectivul inițial, a rămas constantă și nu a scăzut nivelul.

„Suntem fericiți pentru că am reușit să fim constanți, să zic așa. Nu am scăzut nivelul, am rămas în Europa League. Din păcate, obiectivul era Champions League.

Nu am reușit, dar cred eu că acum ceva timp, dacă ni se spunea cel puțin anul trecut, să ne calificăm în Europa League, zicea toată lumea că îi mulțumim Dumnezeu”, a declarat Șut.

Cred că pentru fiecare jucător este foarte important și pentru grup, în primul rând, pentru că avem în credere noi. Sperăm să avem rezultate bune, cum am avut și anul trecut și să ne facem pe noi mândri și pe familiile noastre. Adrian Șut

În startul reprizei secunde, Mitov a respins în bară la un șut al lui Miculescu, însă mingea a ajuns după doar câteva secunde la Șut, iar acesta l-a lăsat pe portar fără replică cu o execuție superbă de la marginea careului.

Întrebat ce a fost în mintea sa când s-a gândit să tragă, Șut a răspuns:

„ Pur și simplu m-am gândit să trag la poartă, am fost hotărât și mă bucur că am reușit să marchez de aceasta dată.

Am venit după o perioadă grea, suntem într-o perioadă grea, cel puțin în campionat. În Europa am reușit să ne ridicăm la nivel.

În meciurile importante, în afară de cel de Champions League în care am fost eliminat, ne-am ridicat la un nivel bun și am reușit să ne calificăm.

Mai ales că foarte multe lume spunea că nu ne dă nicio șansă să ne calificăm, poate nici în Conference”, a mai spus Șut.

De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre adversarii pe care speră să îi întâlnească mai departe în faza principală din Europa League.

„Nu ne-am uitat la asta, pur și simplu ne-am gândit doar să ne calificăm.

De acum o să ne gândim la cele mai bune echipe, pentru că ăsta e obiectivul nostru, să jucăm cu cele mai bune echipe din Europa și să le batem”

