„Îi prelungesc contractul" Gigi Becali s-a răzgândit în privința unui titular: „E mai bun după accidentare"
Mihai Popescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Îi prelungesc contractul” Gigi Becali s-a răzgândit în privința unui titular: „E mai bun după accidentare” + Laude pentru Joao Paulo

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 23:00
  • FCSB - PETROLUL 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a lăudat doi jucători la finalul partidei.
  • Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că îi va propune prelungirea contractului unuia dintre aceștia.

Ca urmare a victoriei obținute de FCSB în meciul cu Petrolul, campioana en-titre din Liga 1 și-a asigurat matematic prezența la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește și
Citește mai mult
FCSB - PETROLUL. Gigi Becali: „Îi prelungesc contractul lui Mihai Popescu”

La finalul partidei, Becali a fost foarte mulțumit de prestația lui Mihai Popescu și l-a lăudat pe fundașul central.

„Mă așteptam să fie un meci ușor. Dacă ești FCSB, așa trebuie să fie. Acum știu ce s-a întâmplat la noi, am jucat prea multe meciuri și echipa a fost obosită. Ca atare, acum ne-am distrat cu Petrolul. Noi în sezonul regulat nu am putut să alergăm.

Și încă ceva, ce cred eu. Avem un Dawa care e mult mai bun decât ce era înainte. Chiar și un Mihai Popescu mai bun decât înainte de accidentare”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat dacă ia în calcul să îi prelungească angajamentul lui Mihai Popescu, Gigi Becali a declarat: „Da. O să-i prelungim contractul”.

Anterior, finanțatorul de la FCSB nu voia să îi mai prelungească înțelegerea fundașului central, cel care a stat o lungă perioadă departe de gazon, din cauza unei accidentări grave suferite în toamna anului trecut.

FCSB - Petrolul Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
Becali, laude pentru Joao Paulo: „E fotbalist”

Becali s-a declarat impresionat și de jocul prestat de Joao Paulo, cel care în această seară a evoluat pe postul de mijlocaș central, după ce în meciurile trecute fusese folosit fundaș stânga:

„Cel mai și cel mai important... invenția Joao Paulo. Are încredere în el, joacă în față, pasează, nu îi e frică de minge. Am descoperit asta la meciul ăsta, să dea Dumnezeu așa să fie mereu!

Joao Paulo e fotbalist, mijlocaș central. El nu era fundaș stânga, eu i-am spus și lui Mirel și a recunoscut și el”.

VIDEO. Golul marcat de Octavian Popescu în FCSB - Petrolul, scor 3-1

Citește și

Liga 1  LIVE de la 15:00 » Botoșani o va înfrunta pe Oțelul. Urmează derby-ul Clujului, de la 20:30
Superliga
00:00
Citește mai mult
A1 ghid la roș-albaștri Cum a reacționat Lucian Filip la primul meci ca antrenor la FCSB după Rădoi. Ghidează non-stop jucătorii
Superliga
22:35
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
petrolul ploiesti gigi becali Joao Paulo liga 1 Mihai Popescu play out fcsb
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Top stiri
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share