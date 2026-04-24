FCSB - PETROLUL 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a lăudat doi jucători la finalul partidei.

Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că îi va propune prelungirea contractului unuia dintre aceștia.

Ca urmare a victoriei obținute de FCSB în meciul cu Petrolul, campioana en-titre din Liga 1 și-a asigurat matematic prezența la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB - PETROLUL. Gigi Becali: „Îi prelungesc contractul lui Mihai Popescu”

La finalul partidei, Becali a fost foarte mulțumit de prestația lui Mihai Popescu și l-a lăudat pe fundașul central.

„Mă așteptam să fie un meci ușor. Dacă ești FCSB, așa trebuie să fie. Acum știu ce s-a întâmplat la noi, am jucat prea multe meciuri și echipa a fost obosită. Ca atare, acum ne-am distrat cu Petrolul. Noi în sezonul regulat nu am putut să alergăm.

Și încă ceva, ce cred eu. Avem un Dawa care e mult mai bun decât ce era înainte. Chiar și un Mihai Popescu mai bun decât înainte de accidentare”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat dacă ia în calcul să îi prelungească angajamentul lui Mihai Popescu, Gigi Becali a declarat: „Da. O să-i prelungim contractul”.

Anterior, finanțatorul de la FCSB nu voia să îi mai prelungească înțelegerea fundașului central, cel care a stat o lungă perioadă departe de gazon, din cauza unei accidentări grave suferite în toamna anului trecut.

Becali, laude pentru Joao Paulo: „E fotbalist”

Becali s-a declarat impresionat și de jocul prestat de Joao Paulo, cel care în această seară a evoluat pe postul de mijlocaș central, după ce în meciurile trecute fusese folosit fundaș stânga:

„Cel mai și cel mai important... invenția Joao Paulo. Are încredere în el, joacă în față, pasează, nu îi e frică de minge. Am descoperit asta la meciul ăsta, să dea Dumnezeu așa să fie mereu!

Joao Paulo e fotbalist, mijlocaș central. El nu era fundaș stânga, eu i-am spus și lui Mirel și a recunoscut și el”.

VIDEO. Golul marcat de Octavian Popescu în FCSB - Petrolul, scor 3-1

