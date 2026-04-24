A1 ghid la roș-albaștri Cum a reacționat Lucian Filip la primul meci ca antrenor la FCSB după Rădoi. Ghidează non-stop jucătorii

FCSB - PETROLUL 3-1. Lucian Filip, 35 de ani, e antrenor interimar la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, până când Gigi Becali găsește înlocuitor.

Primul meci, vineri seară, contra Petrolului. Nu e vulcanic, dar se implică în fiecare clipă. Le arată direcția jucătorilor.

Al treilea antrenor la FCSB în acest sezon. Nu mai este Elias Charalambous, plecat după trei ani de la roș-albaștri.

Nu mai e nici Mirel Rădoi, care a renunțat după 42 de zile pentru a semna cu Gaziantep.

Filip, antrenor la FCSB cât decide patronul

E acum Lucian Filip. Fostul jucător roș-albastru, în vârstă de 35 de ani, a fost numit interimar și stă cât vrea Gigi Becali, până când alege patronul un înlocuitor.

Poate rămâne până la sfârșitul sezonului.

6.363 de spectatori au asistat vineri seară la FCSB - Petrolul

Filip le arată aproape în fiecare clipă ceva jucătorilor

Filip a debutat vineri seară în acest mandat, pe Arena Națională, împotriva Petrolului.

Meciul nu i-a pus nicio problemă lui FCSB, control aproape total în fața unei echipe mult prea apăsată de amenințarea retrogradării. Prea târziu s-a trezit Petrolul, cu gol după o fază fixă în minutul 90 și suita de cornere din final.

Cum a reacționat noul A1? Nu e un antrenor vulcanic, agitat, aprins la marginea terenului.

Dar e implicat total în partidă. E ca un ghid pentru jucători. În fiecare clipă le arată câte ceva, direcția, pasa, unde trebuie să stea, când e nevoie de presiune.

Le dă sfaturi, îi aplaudă, se prinde cu mâinile de cap când greșesc, mai și protestează dacă nu e mulțumit de decizia arbitrului.

Îmbrățișare la goluri. Filip și antrenorii. Nu și jucătorii

La goluri, s-a întors spre banca de rezerve, cei din stafful tehnic s-au ridicat și s-au îmbrățișat toți.

Aproape ca pe vremea lui Charalambous. Erau însă doar ei, antrenorii. Lipseau jucătorii. Nu era un cerc total, care se învârtea cu Elias și Mihai Pintilii.

