A1 ghid la roș-albaștri Cum a reacționat Lucian Filip la primul meci ca antrenor la FCSB după Rădoi. Ghidează non-stop jucătorii
Lucian Filip, în timpul meciului cu Petrolul. Foto: Raed Krishan
Superliga

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 22:37
  • FCSB - PETROLUL 3-1. Lucian Filip, 35 de ani, e antrenor interimar la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, până când Gigi Becali găsește înlocuitor. 
  • Primul meci, vineri seară, contra Petrolului. Nu e vulcanic, dar se implică în fiecare clipă. Le arată direcția jucătorilor. 

Al treilea antrenor la FCSB în acest sezon. Nu mai este Elias Charalambous, plecat după trei ani de la roș-albaștri.

FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește și
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește mai mult
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out

Nu mai e nici Mirel Rădoi, care a renunțat după 42 de zile pentru a semna cu Gaziantep.

Filip, antrenor la FCSB cât decide patronul

E acum Lucian Filip. Fostul jucător roș-albastru, în vârstă de 35 de ani, a fost numit interimar și stă cât vrea Gigi Becali, până când alege patronul un înlocuitor.

Poate rămâne până la sfârșitul sezonului.

6.363 de spectatori
au asistat vineri seară la FCSB - Petrolul

Filip le arată aproape în fiecare clipă ceva jucătorilor

Filip a debutat vineri seară în acest mandat, pe Arena Națională, împotriva Petrolului.

Meciul nu i-a pus nicio problemă lui FCSB, control aproape total în fața unei echipe mult prea apăsată de amenințarea retrogradării. Prea târziu s-a trezit Petrolul, cu gol după o fază fixă în minutul 90 și suita de cornere din final.

Cum a reacționat noul A1? Nu e un antrenor vulcanic, agitat, aprins la marginea terenului.

Lucian Filip in FCSB - Petrolul FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
Lucian Filip in FCSB - Petrolul FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Dar e implicat total în partidă. E ca un ghid pentru jucători. În fiecare clipă le arată câte ceva, direcția, pasa, unde trebuie să stea, când e nevoie de presiune.

Le dă sfaturi, îi aplaudă, se prinde cu mâinile de cap când greșesc, mai și protestează dacă nu e mulțumit de decizia arbitrului.

Îmbrățișare la goluri. Filip și antrenorii. Nu și jucătorii

La goluri, s-a întors spre banca de rezerve, cei din stafful tehnic s-au ridicat și s-au îmbrățișat toți.

Aproape ca pe vremea lui Charalambous. Erau însă doar ei, antrenorii. Lipseau jucătorii. Nu era un cerc total, care se învârtea cu Elias și Mihai Pintilii.

Citește și

Tănase, în stilul Zidane Execuție aproape identică a decarului FCSB la penalty cu cea a francezului în finala CM
Superliga
21:39
Tănase, în stilul Zidane Execuție aproape identică a decarului FCSB la penalty cu cea a francezului în finala CM
Citește mai mult
Tănase, în stilul Zidane Execuție aproape identică a decarului FCSB la penalty cu cea a francezului în finala CM
Și-a revenit Tavi Popescu VIDEO Fotbalistul FCSB-ului a marcat sub privirile selecționerului Hagi » Al doilea meci consecutiv cu realizări, după 28 de partide  de „secetă”
Superliga
21:31
Și-a revenit Tavi Popescu VIDEO Fotbalistul FCSB-ului a marcat sub privirile selecționerului Hagi » Al doilea meci consecutiv cu realizări, după 28 de partide de „secetă”
Citește mai mult
Și-a revenit Tavi Popescu VIDEO Fotbalistul FCSB-ului a marcat sub privirile selecționerului Hagi » Al doilea meci consecutiv cu realizări, după 28 de partide  de „secetă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
