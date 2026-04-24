Tănase, în stilul Zidane Execuție aproape identică a decarului FCSB la penalty cu cea a francezului în finala CM

FCSB - PETROLUL. Florin Tănase, 31 de ani, conduce jocul roș-albastru și cu Filip antrenor, cum se întâmpla cu Charalambous și Rădoi.

Decarul a deschis scorul spectaculos, cu o „scăriță” din penalty similară cu cea a lui Zinedine Zidane în finala Mondialului din 2006.

Tănase l-a îngrijorat după gol pe Filip. A părut accidentat, dar a continuat totuși jocul. La pauză, FCSB - Petrolul 2-0.

FCSB a schimbat antrenorul, Mirel Rădoi a abandonat echipa pentru a semna în Turcia cu Gaziantep, Lucian Filip e pe bancă, interimar, dar jocul nu s-a schimbat prea mult, deși au apărut modificări în primul „11”.

FCSB are alt nume pe bancă, dar Tănase a rămas lider în iarbă

Pe teren, conduce tot Florin Tănase. Elegant, tehnic, decarul în vârstă de 31 de ani e mereu în punctele-cheie ale atacului.

Vineri seară, nu trecuse niciun sfert de oră din meciul cu Petrolul, pe Arena Națională, și el declanșa faza primului gol. De la început până la sfârșit.

A primit mingea de la Crețu și i-a returnat-o cu călcâiul, printre picioarele adversarului care-l marca.

Crețu a finalizat, dar a fost henț în careul „lupilor” și penalty, FCSB.

Tănase, execuție de clasă la penalty

O lovitură de pedeapsă executată cu clasă. Paul Papp i-a șoptit ceva portarului Raul Bălbărău, probabil cum trage Tănase, colțul favorit, și goalkeeperul a plonjat în dreapta. Putea să se arunce și în colțul opus. Oricum nu ar fi apărat.

Mijlocașul a testat „scărița” și i-a ieșit perfect, artistic. Balonul s-a înălțat exact cât trebuia, a șters bara transversală și s-a oprit în plasă.

16 goluri a marcat Florin Tănase în acest sezon la FCSB în toate competițiile

Inspirat de arta lui Zidane

Tănase, apreciat mult de Gică Hagi, noul selecționer, s-a inspirat din execuția unui geniu, Zinedine Zidane.

Pe 9 iulie 2006, la Franța - Italia, finala Mondialului (1-1, 3-5 la penaltyuri), decarul Hexagonului l-a învins la fel pe Gianluigi Buffon.

Golul lui Zidane în finala cu Italia. Foto: Imago

O „scăriță” bară-gol de mare efect. Și Buffon a plonjat tot în dreapta.

Filip, îngrijorat de Tănase. Accidentat? A continuat!

Tănase l-a speriat apoi pe noul antrenor, Lucian Filip. A rămas întins la pământ și se părea că mijlocașul e accidentat. Nu se simțea prea bine când se îndrepta spre marginea terenului.

Totuși, playmakerul FCSB a revenit în iarbă. A continuat jocul.

