Tănase, în stilul Zidane Execuție aproape identică a decarului FCSB la penalty cu cea a francezului în finala CM
Golul spectaculos al lui Tănase. Era 1-0 pentru FCSB cu Petrolul. Foto: Raed Krishan
Superliga

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 21:39
  • FCSB - PETROLUL. Florin Tănase, 31 de ani, conduce jocul roș-albastru și cu Filip antrenor, cum se întâmpla cu Charalambous și Rădoi. 
  • Decarul a deschis scorul spectaculos, cu o „scăriță” din penalty similară cu cea a lui Zinedine Zidane în finala Mondialului din 2006. 
  • Tănase l-a îngrijorat după gol pe Filip. A părut accidentat, dar a continuat totuși jocul. La pauză, FCSB - Petrolul 2-0.

FCSB a schimbat antrenorul, Mirel Rădoi a abandonat echipa pentru a semna în Turcia cu Gaziantep, Lucian Filip e pe bancă, interimar, dar jocul nu s-a schimbat prea mult, deși au apărut modificări în primul „11”.

FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește și
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
Citește mai mult
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out

FCSB are alt nume pe bancă, dar Tănase a rămas lider în iarbă

Pe teren, conduce tot Florin Tănase. Elegant, tehnic, decarul în vârstă de 31 de ani e mereu în punctele-cheie ale atacului.

Vineri seară, nu trecuse niciun sfert de oră din meciul cu Petrolul, pe Arena Națională, și el declanșa faza primului gol. De la început până la sfârșit.

Galerie foto (20 imagini)

FCSB - Petrolul, penalty ul executat de Tanase Captura Prima Sport (2).jpg FCSB - Petrolul, penalty ul executat de Tanase Captura Prima Sport (3).jpg FCSB - Petrolul, penalty ul executat de Tanase Captura Prima Sport (4).jpg FCSB - Petrolul, penalty ul executat de Tanase Captura Prima Sport (1).jpg FCSB - Petrolul, penalty ul executat de Tanase Captura Prima Sport (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

A primit mingea de la Crețu și i-a returnat-o cu călcâiul, printre picioarele adversarului care-l marca.

Crețu a finalizat, dar a fost henț în careul „lupilor” și penalty, FCSB.

Tănase, execuție de clasă la penalty

O lovitură de pedeapsă executată cu clasă. Paul Papp i-a șoptit ceva portarului Raul Bălbărău, probabil cum trage Tănase, colțul favorit, și goalkeeperul a plonjat în dreapta. Putea să se arunce și în colțul opus. Oricum nu ar fi apărat.

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul a testat „scărița” și i-a ieșit perfect, artistic. Balonul s-a înălțat exact cât trebuia, a șters bara transversală și s-a oprit în plasă.

16 goluri
a marcat Florin Tănase în acest sezon la FCSB în toate competițiile

Inspirat de arta lui Zidane

Tănase, apreciat mult de Gică Hagi, noul selecționer, s-a inspirat din execuția unui geniu, Zinedine Zidane.

Pe 9 iulie 2006, la Franța - Italia, finala Mondialului (1-1, 3-5 la penaltyuri), decarul Hexagonului l-a învins la fel pe Gianluigi Buffon.

Golul lui Zidane în finala cu Italia. Foto: Imago
Golul lui Zidane în finala cu Italia. Foto: Imago

O „scăriță” bară-gol de mare efect. Și Buffon a plonjat tot în dreapta.

Filip, îngrijorat de Tănase. Accidentat? A continuat!

Tănase l-a speriat apoi pe noul antrenor, Lucian Filip. A rămas întins la pământ și se părea că mijlocașul e accidentat. Nu se simțea prea bine când se îndrepta spre marginea terenului.

Totuși, playmakerul FCSB a revenit în iarbă. A continuat jocul.

Citește și

„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial
Campionatul Mondial
16:47
„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial
Citește mai mult
„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial
„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor
Campionate
15:30
„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor
Citește mai mult
„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
franta liga 1 Zinedine Zidane Florin Tanase cm 2006 fcsb petrolul
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Citește mai mult
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share