- David Popovici (20 de ani), multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, a fost prezent la un eveniment organizat de Porsche pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.
Popovici și-a achiziționat în ianuarie 2025 un Porsche Spyder, mașină care l-a costat 120.000 de euro.
David Popovici, cu Porsche-ul pe Transfăgărășan
Campionul olimpic a fost prezent la evenimentul organizat de Porsche, „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”. La eveniment a fost prezentată o ediție specială a modelului 911, dedicată spectaculosului traseu montan.
Modelele prezentate de Porsche au fost dezvoltate în onoarea fascinantului drum din România, fiecare mașină având inscripții aniversare.
- Peste 100 de modele ale celor de la Porsche au fost prezente pe Transfăgărășan.
Popovici a fost prezent la eveniment, acolo unde și-a condus mașina, un Porsche Spyder. Acesta a imortalizat momentele unice, distribuindu-le apoi pe rețelele de socializare.
David Popovici, ambasador Porsche
Recent, David Popovici a devenit ambasador al firmei producătoare de automobile. În acest context, sportivul va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii.
Popovici și-a achiziționat la începutul acestui an un Porsche Spyder, provocând un scandal mediatic de amploare. La acel moment nu exista niciun parteneriat cu Porsche.
- Ultima apariție a lui Popovici s-a consemnat la finalul lunii august, atunci când campionul olimpic a participat la concursul de înot în ape deschise Atlantisman.
- Concursul a avut loc în stațiunea Jupiter, județul Constanța, iar participanții au trebuit să înoate în Marea Neagră. David Popovici s-a clasat pe locul al doilea.