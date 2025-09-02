David Popovici (20 de ani), multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, a fost prezent la un eveniment organizat de Porsche pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.

Popovici și-a achiziționat în ianuarie 2025 un Porsche Spyder, mașină care l-a costat 120.000 de euro.

David Popovici, cu Porsche-ul pe Transfăgărășan

Campionul olimpic a fost prezent la evenimentul organizat de Porsche, „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”. La eveniment a fost prezentată o ediție specială a modelului 911, dedicată spectaculosului traseu montan.

Modelele prezentate de Porsche au fost dezvoltate în onoarea fascinantului drum din România, fiecare mașină având inscripții aniversare.

Peste 100 de modele ale celor de la Porsche au fost prezente pe Transfăgărășan.

Popovici a fost prezent la eveniment, acolo unde și-a condus mașina, un Porsche Spyder. Acesta a imortalizat momentele unice, distribuindu-le apoi pe rețelele de socializare.

David Popovici, ambasador Porsche

Recent, David Popovici a devenit ambasador al firmei producătoare de automobile. În acest context, sportivul va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii.

Popovici și-a achiziționat la începutul acestui an un Porsche Spyder, provocând un scandal mediatic de amploare. La acel moment nu exista niciun parteneriat cu Porsche.

Ultima apariție a lui Popovici s-a consemnat la finalul lunii august, atunci când campionul olimpic a participat la concursul de înot în ape deschise Atlantisman.

Concursul a avut loc în stațiunea Jupiter, județul Constanța, iar participanții au trebuit să înoate în Marea Neagră. David Popovici s-a clasat pe locul al doilea.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport