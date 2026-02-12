Când va fi operat Mihai Rotaru Situația finanțatorului Universității Craiova, după accidentul suferit la schi +38 foto
Mihai Rotaru
Când va fi operat Mihai Rotaru Situația finanțatorului Universității Craiova, după accidentul suferit la schi

George Neagu
Publicat: 12.02.2026, ora 19:13
Actualizat: 12.02.2026, ora 19:13
  • Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, va fi operat după ce a suferit un accident grav la schi.

Aflat în vacanță cu familia sa într-o stațiune din Franța, Mihai Rotaru a suferit un accident grav, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă și mai multe fracturi de coaste.

Mihai Rotaru va fi operat vineri

Oficialul Universității Craiova a revenit în România după accidentul de zilele trecute și va fi operat.

Intervenția chirurgicală ar urma să aibă loc vineri, 13 februarie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, anunță fanatik.ro.

Astfel, Mihai Rotaru va fi operat la o zi după duelul dintre U Craiova și FCSB, din ultima etapă din grupele Cupei României. Partida va avea loc astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câteva zile mai târziu, oltenii vor juca tot cu FCSB, dar de această dată în campionat, în etapa 27. Meciul va avea loc duminică, de la ora 20:00.

Pe plan intern, formația antrenată de Filipe Coelho se află pe primul loc în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate. Oltenii au un singur punct în plus față de Rapid și Dinamo, ocupantele locurilor 2 și 3.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Mihai Rotaru: „Schiez 40-45 de zile pe an”

„Fac sport. Fac hiking, schiez foarte mult. Fac asta 40-45 de zile pe an. Fac hiking și biking. Merg pe munte. Nu pescuiesc, cu toate că am fost pescar când eram mic.

Iubesc sportul și când merg în vacanță fac în așa fel încât să prind un meci acolo, fie că e Portugalia, Anglia, Spania, Italia, Germania. Sunt consumator”, mărturisea Rotaru într-un interviu acordat GOLAZO.ro în urmă cu un an.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

