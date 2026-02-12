Când va fi operat Mihai Rotaru Situația finanțatorului Universității Craiova, după accidentul suferit la schi

Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, va fi operat după ce a suferit un accident grav la schi.

Aflat în vacanță cu familia sa într-o stațiune din Franța, Mihai Rotaru a suferit un accident grav, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă și mai multe fracturi de coaste.

Mihai Rotaru va fi operat vineri

Oficialul Universității Craiova a revenit în România după accidentul de zilele trecute și va fi operat.

Intervenția chirurgicală ar urma să aibă loc vineri, 13 februarie, la Spitalul Universitar de Urgență din București , anunță fanatik.ro.

Astfel, Mihai Rotaru va fi operat la o zi după duelul dintre U Craiova și FCSB, din ultima etapă din grupele Cupei României. Partida va avea loc astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câteva zile mai târziu, oltenii vor juca tot cu FCSB, dar de această dată în campionat, în etapa 27. Meciul va avea loc duminică, de la ora 20:00.

Pe plan intern, formația antrenată de Filipe Coelho se află pe primul loc în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate. Oltenii au un singur punct în plus față de Rapid și Dinamo, ocupantele locurilor 2 și 3.

Mihai Rotaru: „Schiez 40-45 de zile pe an”

„Fac sport. Fac hiking, schiez foarte mult. Fac asta 40-45 de zile pe an. Fac hiking și biking. Merg pe munte. Nu pescuiesc, cu toate că am fost pescar când eram mic.

Iubesc sportul și când merg în vacanță fac în așa fel încât să prind un meci acolo, fie că e Portugalia, Anglia, Spania, Italia, Germania. Sunt consumator”, mărturisea Rotaru într-un interviu acordat GOLAZO.ro în urmă cu un an.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport