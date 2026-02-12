„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special” +38 foto
Adrian Mititelu
Superliga

„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 18:02
  • FCSB se află la Craiova, înaintea „dublei” cu echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani): astăzi în Cupa României și duminică în Liga 1.
  • În tot acest timp, campioana se pregătește la baza lui FCU Craiova, iar Adrian Mititelu (57 de ani), finanțatorul echipei, a oferit o primă reacție.
  • FCSB - Universitatea Craiova se joacă azi, de la ora 20:30, în ultima etapă din grupele Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adrian Mititelu a vorbit despre decizia de a o lăsa pe FCSB să se antreneze la baza celor de la FCU Craiova, în perioada petrecută în Oltenia zilele acestea.

Grupă infernală în Liga Națiunilor  România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi
Citește și
Grupă infernală în Liga Națiunilor România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi
Citește mai mult
Grupă infernală în Liga Națiunilor  România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi

Adrian Mititelu: „Toate echipele care solicită să se antreneze la noi sunt bine primite”

„Nu m-a sunat Gigi Becali, nu i-am făcut nicio favoare. Toate echipele din Liga 2 și Liga 1 care solicită să se antreneze la noi sunt bine primite, fără niciun ban, tot timpul. N-au cerut nimic special, doar să se antreneze”, a declarat Adrian Mititelu, conform fanatik.ro.

În plus, Mititelu susține că Mihai Rotaru, omologul său de la rivala Universitatea Craiova, nu trebuie să se supere pentru gestul făcut.

De ce să se supere Rotaru? Ei nu primeau să se antreneze la baza lor echipele care jucau contra noastră? Și CFR-ul, și Rapidul s-au antrenat la noi.

Cred că Dinamo nu a fost. Îi așteptăm și pe ei, dacă au nevoie. Și Slobozia s-a antrenat la noi când au jucat cu CSU. O să se antreneze și Metaloglobus, deci e o practică normală.

Farul, UTA nu se antrenau la ei când jucau împotriva noastră? De ce să îi deranjeze? Eu nici nu mă duc pe-acolo”, a mai declarat finanțatorul de la FCU Craiova.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

FCSB rămâne în Craiova

Grație ajutorului primit de la Mititelu, FCSB nu va mai reveni la București după meciul din Cupa României, urmând să se antreneze vineri și sâmbătă la baza oltenilor.

Universitatea Craiova și FCSB se vor mai întâlni duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

Citește și

Dinamo - Hermannstadt 2-0 „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României
Cupa Romaniei
20:06
Dinamo - Hermannstadt 2-0 „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României
Citește mai mult
Dinamo - Hermannstadt 2-0 „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României
Grupă infernală în Liga Națiunilor  România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi
Nationala
19:09
Grupă infernală în Liga Națiunilor România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi
Citește mai mult
Grupă infernală în Liga Națiunilor  România, ghinion teribil! Vieira ne-a dat 3 adversari de foc + cum s-a răzbunat Kosovo pe noi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Universitatea Craiova Adrian Mititelu liga 1 fcsb mihai rotaru fcu craiova
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share