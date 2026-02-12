„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special”

FCSB se află la Craiova, înaintea „dublei” cu echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani): astăzi în Cupa României și duminică în Liga 1.

În tot acest timp, campioana se pregătește la baza lui FCU Craiova, iar Adrian Mititelu (57 de ani), finanțatorul echipei, a oferit o primă reacție.

FCSB - Universitatea Craiova se joacă azi, de la ora 20:30, în ultima etapă din grupele Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adrian Mititelu a vorbit despre decizia de a o lăsa pe FCSB să se antreneze la baza celor de la FCU Craiova, în perioada petrecută în Oltenia zilele acestea.

Adrian Mititelu: „Toate echipele care solicită să se antreneze la noi sunt bine primite”

„Nu m-a sunat Gigi Becali, nu i-am făcut nicio favoare. Toate echipele din Liga 2 și Liga 1 care solicită să se antreneze la noi sunt bine primite, fără niciun ban , tot timpul. N-au cerut nimic special, doar să se antreneze”, a declarat Adrian Mititelu, conform fanatik.ro.

În plus, Mititelu susține că Mihai Rotaru, omologul său de la rivala Universitatea Craiova, nu trebuie să se supere pentru gestul făcut.

„De ce să se supere Rotaru? Ei nu primeau să se antreneze la baza lor echipele care jucau contra noastră? Și CFR-ul, și Rapidul s-au antrenat la noi.

Cred că Dinamo nu a fost. Îi așteptăm și pe ei, dacă au nevoie. Și Slobozia s-a antrenat la noi când au jucat cu CSU. O să se antreneze și Metaloglobus, deci e o practică normală.

Farul, UTA nu se antrenau la ei când jucau împotriva noastră? De ce să îi deranjeze? Eu nici nu mă duc pe-acolo”, a mai declarat finanțatorul de la FCU Craiova.

FCSB rămâne în Craiova

Grație ajutorului primit de la Mititelu, FCSB nu va mai reveni la București după meciul din Cupa României, urmând să se antreneze vineri și sâmbătă la baza oltenilor.

Universitatea Craiova și FCSB se vor mai întâlni duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

