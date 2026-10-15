Cordea, înapoi la FCSB? Anunțul făcut despre jucătorul de la CFR Cluj: „Se simte extraordinar”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, exclude o revenire a lui Andrei Cordea (27 de ani) la gruparea roș-albastră.

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Extrema dreaptă a fost transferată de FCSB în august 2021, în schimbul sumei de 50.000 de euro, de la Academica Clinceni.

A evoluat pentru gruparea patronată de Gigi Becali până în 2023, când a fost cedată pentru 1,31 milioane de euro la Al-Tai, în Arabia Saudită.

FCSB, anunț oficial despre o posibilă revenire a lui Andrei Cordea

FCSB a fost interesată de revenirea lui Cordea în vara lui 2025, dar fotbalistul a ales să semneze cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract și a impresionat cu evoluțiile sale.

Recent, Marius Șumudică, antrenorul „feroviarilor”, a transmis că l-ar vedea pe fotbalistul de 27 de ani înapoi la roș-albaștri.

Mihai Stoica l-a lăudat și el recent pe Cordea, dar susține că nu se pune problema ca acesta să revină în tricoul fostei campioane.

„El se simte foarte bine acolo, a şi spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Dar nu se pune problema.

Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat niciodată subiectul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

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Ce a declarat Marius Șumudică

„Asta este dacă îl pierd în iarnă. Eu m-aș bucura. Nu știu dacă îl văd la FCSB, depinde și de CFR Cluj, care va trebui să încaseze bani pe el. Cred că există flexibilitate și se va ajunge la un consens.

L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Atunci, asta contează, de ce nu? Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea”, a spus Marius Șumudică.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform Transfermarkt

Novara, FC Hermannstadt, Academica Clinceni, FCSB, Al-Tai, CFR Cluj sunt echipele pentru care a jucat Andrei Cordea de-a lungul carierei.

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