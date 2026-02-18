Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre greșelile de arbitraj care au avut loc în ultima perioadă.

Ca urmare a scandalului imens care s-a creat după meciul Petrolul - FC Argeș, atunci când Radu Petrescu a decis să oprească jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Rober Sierra a marcat, oficialul Ligii a anunțat ce demers va face LPF în acest sens.

Justin Ștefan: „Conversațiile dintre centrali și camera VAR trebuie publicate”

Secretarul general al LPF este de părere că Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor ar trebui să facă publice înregistrările cu conversația pe care a avut-o arbitrul Radu Petrescu cu cei prezenți în camera VAR, la faza controversată din Petrolul - FC Argeș.

„Au fost destul de multe greșeli în ultima perioadă, cu siguranță că ne dorim ca acestea să fie limitate pentru că, în măsura în care afectează rezultatul unor jocuri sau ierarhia competiției, chiar avem o problemă de credibilitate.

Motiv pentru care toată lumea trebuie să acționeze de așa natură încât să se asigure că lucrurile merg în direcția pe care ne-o dorim cu toții.

Am văzut și eu discuțiile din spațiul public, înțeleg că au fost situații în care acele conversații dintre centrali și cei din camera VAR au fost publicate, cred că e nevoie de transparență și, în măsura în care nu există niciun impediment regulamentar, cred că pentru a rezolva problema generată de arbitrajul de la meciul Petrolul - FC Argeș, cu siguranță că ele ar trebui publicate”, a transmis Justin Ștefan, la DigiSport Special.

Justin Ștefan anunță că LPF ia în calcul să facă o adresă către FRF: „Analizăm cu cei de la departamentul juridic”

Mai mult, Ștefan a anunțat că vor exista discuții între oficialii LPF și departamentul juridic, pentru a face o adresă oficială către FRF cu scopul de a publica înregistrările.

„E o chestiune pe care urmează să o analizăm cu cei de la departamentul juridic. Am avut o poziție în zona de social media, cu siguranță că eu consider inacceptabil ceea ce se întâmplă în acest moment în zona de arbitraj și cred că cei de la CCA ar trebui să intervină.

Înțeleg că există o presiune și pe arbitri, dar deja sunt prea multe greșeli și ar trebui să vadă de ce se întâmplă lucrurile astea.

Partea care ține de comisiile FRF, verdictele de acolo, de CCA, sunt chestiuni care impactează și LPF, trebuie gândit și pentru perioada următoare, sunt și alegeri la Federație, și la Ligă în 2027, probabil că trebuie regândit tot ceea ce înseamnă mecanismul de colaborare între cele două instituții.

E normal ca și FRF să acționeze de așa natură încât să nu afecteze integritatea competiției Superliga”, a mai spus Justin Ștefan.

Am mai spus-o și altă dată: în măsura în care domnul Iorgulescu își va dori să candideze, va candida. Dacă va lua altă decizie, cu siguranță că voi candida și eu Justin Ștefan, despre o posibilă candidatură la șefia LPF

CCA a mai publicat în trecut conversațiile dintre arbitri

S-a mai întâmplat de două ori ca înregistrările cu convorbirile dintre centrali și camera var să fie publicate, în 2022 și 2023.

În septembrie 2023, după meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0, Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut public dialogul dintre arbitrul Istvan Kovács și arbitrul VAR Horia Mladinovici, la o fază de penalty.

În august 2022, Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat discuția dintre Istvan Kovacs și Cătălin Popa, după un penalty acordat pentru Universitatea Craiova într-un meci cu FCU Craiova.

FOTO: Momentul în care Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca FC Argeș să înscrie

