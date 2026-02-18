Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Matvii Bidnyi (46 de ani), ministrul ucrainean al Sportului, a anunțat că oficialii din Ucraina vor boicota Jocurile Paralimpice Milano-Cortina.

Jocurile Paralimpice din 2026 se vor disputa în perioada 6-15 martie.

După decizia de a li se permite sportivilor ruși și belaruși să participe sub steagul țării lor, Bidnyi a anunțat că niciun oficial ucrainean nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice sau la alte evenimente ale competiției.

Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice 2026

Ministrul Tineretului și Sportului din Ucraina a anunțat că oficialii ucraineni nu se vor prezenta la Milano-Cortina, în schimb sportivii o vor face.

Acesta a explicat această decizie ca fiind una normală, ținând cont de faptul că sportivilor din Rusia și Belarus li s-a permis să participe și a îndemnat și alte țări să urmeze exemplul Ucrainei.

Mai mult, el a numit drept o decizie scandaloasă aceea de a li se permite participarea sportivilor ruși și belaruși.

„Ca răspuns la decizia scandaloasă a organizatorilor Jocurilor Paralimpice de a permite rușilor și belarușilor să concureze sub steagurile lor naționale, oficialii ucraineni nu vor fi prezenți la Jocurile Paralimpice.

Nu vom fi prezenți la ceremonia de deschidere. Nu vom participa la niciun alt eveniment paralimpic oficial. Mulțumim tuturor oficialilor din lumea liberă care vor face același lucru. Vom continua să luptăm!”, a transmis Matvii Bidnyi, conform agerpres.ro.

Comisarul european pentru Tineret și Sport nu va fi nici el prezent

Glenn Micaleff, comisarul european pentru Tineret și Sport, cel care trebuia să reprezinte Uniunea Europeană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice a anunțat, de asemenea, că nu se va prezenta la eveniment.

„Atât timp cât Rusia continuă războiul de agresiune asupra Ucrainei, nu pot sprijini revenirea simbolurilor naționale, steagurilor, imnurilor, și uniformelor Rusiei și Ucrainei în competițiile sportive”, a spus Micaleff.

Câți reprezentanți vor avea Rusia și Belarus la Jocurile Paralimpice

La Milano-Cortina, Rusia va fi reprezentantă de câte doi sportivi la para schi alpin, para schi fond, și para snowboard.

Belarusului i-au fost acordate patru locuri în total, toate la para schi fond.

Decizia ca sportivii din Rusia și Belarus să poată evolua sub propriile steaguri ar putea reprezenta un pas important în revenirea celor două țări la Jocurile Olimpice de vară, competiție care se va disputa în vara anului 2028, la Los Angeles.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport