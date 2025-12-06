„Steliștii au devenit FCSB-iști!” Mihai Stoica, reacție virulentă: „N-ai cum să interzici! Doamna de la CNA e dinamovistă”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a-l chema „la raport” pe Emil Grădinescu, comentatorul care a folosit termenul „steliști” atunci când a vorbit despre suporterii celor de la FCSB.

Nemulțumiți, mai mulți susținători ai clubului CSA Steaua au făcut plângeri la CNA pe numele comentatorului sportiv.

Ulterior, Emil Grădinescu a intrat în conflict cu Monica Gubernat, șefa de ședință în ziua respectivă, care a spus că „nu mai are chef” ca CNA să soluționeze sesizări legate de conflictul CSA Steaua - FCSB.

Mihai Stoica: „Am înțeles că la CNA există afinități”

În momentul în care a fost întrebat despre prezența suporterilor la stadion, oficialul campioanei a început să vorbească despre scandalul legat de termenul „steliști”.

Mihai Stoica susține că la CNA ar exista anumite afinități față de alte cluburi din România, ceea ce, în opinia sa, ar fi dus la o reacție precum cea a Monicăi Gubernat.

„Haideți să le spunem suporterilor «roș-albaștrii», până când nu o să se interzică și termenul ăsta. Văd că se interzice ca suporterii steliști să se numească steliști. Păi acești suporteri au devenit peste noapte FCSB-iști. N-ai cum să interzici cuiva să le spună steliști.

Atâta timp cât noi avem 55.000 de oameni la un meci, înseamnă că suporterii steliști au devenit FCSB-iști. În același timp, la alții care poartă numele în urma unei decizii ciudate, nu vine nimeni la meciuri”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Am înțeles că există și pe acolo, pe la CNA, mari afinități față de anumite echipe. Înțeleg că o doamnă care era foarte nervoasă este suporteră a dinamoviștilor. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

FOTO. Imagini de pe Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport