Trump, declarație bizară Președintele SUA se compară cu Messi și Cristiano Ronaldo: „Eram puțin sub ei”

Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a oferit o declarație bizară după tragerea la sorți de vineri pentru grupele CM 2026.

Mondialul de anul viitor se va desfășura pe continentul nord-american, în SUA, Mexic și Canada.

Personaj principal în evenimentul desfășurat vineri, la Washington D.C., Trump a fost în centrul atenției și a oferit și câteva declarații pentru publicațiile prezente.

Donald Trump: „Eram puțin sub Messi și Ronaldo”

În ziua în care grupele pentru Campionatul Mondial din 2026 au fost stabilite, președintele SUA a vorbit în mai multe rânduri despre „sportul rege”, pe care susține că l-a și practicat în tinerețe.

„Credeți sau nu, am jucat fotbal și mi-a plăcut. Jucam bine, nu aș spune că eram Ronaldo sau Messi, eram puțin sub ei. Nu aveam așa de multă viteză, dar eram bine. Îmi plăcea să joc fotbal”, a spus Trump, pentru publicațiile Futbol RCN și Noticias RCN, potrivit marca.com.

Trump a fost prezent la eveniment alături de președintele FIFA, Gianni Infantino și a efectuat o parte din tragerea la sorți, alături de președinta Mexicului și de prim-ministrul Canadei.

România și-a aflat și ea, vineri, posibilele adversare de la CM 2026, în eventualitatea în care va câștiga barajul european.

Dacă vor trece în martie de Turcia și de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, „tricolorii” ar urma să ajungă în grupa D, cu SUA, Paraguay și Australia.

